Tužiocu prijećeno da će "dobiti iza ušiju”, sudiji poslata prijeteća poruka

Obojica su osumnjičeni za krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca za koje je zaprijećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Došlić prijetio sudiji Vrhovog suda

Prema navodima optužnice Nemanja Došlić je 23. avgusta 2025. godine prijetio Senadu Tici, sudiji Vrhovnog suda Republike Srpske koji je bio član sudskog vijeća u predmetu po reviziji vođenom radi utvrđenja i podjele bračne tekovine između roditelja optuženog.

”Nezadovoljan ishodom postupka, smatrajući ga nepovoljnim po majku i sebe, optuženi je uputio ozbiljnu prijetnju da će napasti sudiju u vezi sa vršenjem funkcije. To je učinio tako što je sa svog mobilnog telefona preko aplikacije ”Viber” u nestajućem režimu poslao tekstualnu poruku prijetećeg sadržaja, što je kod sudije izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za svoju i bezbjednost svoje porodice”, navodi se u optužnici.

Tužiocu prijetio u sudnici

S druge strane Siniša Kasić je optužen za prijetnje Bojanu Topiću, okružnom javnom tužiocu iz Banjaluke. Prijetnje su upućune 4. novembra 2024. godine u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci.

Naime, protiv Kasića se vodio postupak za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a optužnicu je zastupao Topić. Tokom glavnog pretresa Kasić je postupajućem sudiji rekao da više neće dolaziti na pretrese, a onda je tužiocu zaprijetio riječima: ”Tako da, završili smo tužioče, da ne bi dobio malo iza ušiju”.

”Smijem li ga malo udariti?”

”Nakon što ga je tužilac upitao da li od njega, optuženi je odgovorio: „Da, od mene”. Na pitanje tužioca da li je to prijetnja, osumnjičeni je odgovorio da jeste, a zatim je u toku glavnog pretresa bez dozvole suda ustao i došao kod tužioca, govoreći mu: ”Smijem li ga malo udariti?”. Nakon što je tužilac ustao sa stolice i pomjerio se kako bi izbjegao sukob i sudiji rekao da pozove policiju, osumnjičeni se, nakon prijetećeg gledanja u tužioca i ispuštanja zvukova ”mmm”, bez dozvole suda udaljio iz sudnice. Svojim postupanjem kod tužioca je prouzrokovao strah i ugroženost”, navodi se u optužnici.

Obje optužnice je potvrdio Okružni sud u Banjaluci.