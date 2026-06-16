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Banke u BiH uskoro uvode uslugu koja će usrećiti građane

Autor:

ATV
16.06.2026 17:12

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Зграда Централне банке БиХ у Сарајеву.

Građane Bosne i Hercegovine uskoro očekuje značajna promjena u platnom prometu, jer Centralna banka BiH od 20. jula pokreće pilot-projekat instant plaćanja.

To će omogućiti gotovo trenutno prebacivanje novca između računa.

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Za razliku od dosadašnjeg sistema, gdje se transakcije obrađuju kroz nekoliko dnevnih ciklusa i često čekaju naredni radni dan, novi model omogućiće da sredstva budu dostupna primaocu u roku od svega nekoliko sekundi.

Guverner Centralne banke BiH Jasmina Selimović potvrdila je da će se sistem uvoditi postepeno kroz pilot-projekat realizovan u saradnji s komercijalnim bankama koje su se prijavile za učešće.

Najveća prednost novog sistema jeste to što neće zavisiti od radnog vremena banaka, vikenda ili praznika. To znači da će korisnici moći slati i primati novac gotovo trenutno, bez obzira na dan ili sat kada je transakcija izvršena.

Dosadašnja praksa podrazumijevala je da se pojedine uplate obrađuju tek u narednom ciklusu poravnanja, a tokom neradnih dana i praznika sredstva su često stizala tek prvog narednog radnog dana.

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Iako još nije objavljeno koje će banke prve učestvovati u projektu, iz Centralne banke navode da se među njima nalaze velike i manje finansijske institucije iz Republike Srpske i FBiH, uključujući i banke u domaćem i stranom vlasništvu.

Uvođenjem instant plaćanja BiH pravi važan korak ka modernizaciji bankarskog sistema i približavanju standardima koji već godinama postoje u velikom broju evropskih zemalja.

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Centralna banka BiH

Instant plaćanje

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