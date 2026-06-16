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Prihodi FBiH manji za 58 miliona KM, PIO izgubio 93 miliona

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ATV
16.06.2026 13:42

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Сарајево БиХ град
Foto: Pexel/UMA media

Poreski obveznici u Federaciji BiH u prvih pet mjeseci ove godine uplatili su ukupno 3,67 milijardi KM javnih prihoda, pokazuju najnoviji podaci Poreske uprave FBiH. Iako je riječ o impresivnom iznosu, naplata je i dalje manja nego u istom periodu prošle godine.

U periodu januar-maj 2026. godine naplaćeno je 3,67 milijardi KM javnih prihoda, dok je u istom periodu prošle godine naplaćeno 3,73 milijarde KM. To predstavlja pad od oko 58,6 miliona KM odnosno 1,57 odsto. Glavni razlog pada leži u manjoj naplati doprinosa, koja je uslijedila nakon smanjenja stope doprinosa u Federaciji BiH, piše BiznisInfo.ba.

PIO ostao bez više od 93 miliona KM

Ukupno naplaćeni doprinosi iznosili su 2,45 milijardi KM, što je za oko 109 miliona KM manje nego godinu ranije.

Najveći pad zabilježen je kod doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), gd‌je je naplata smanjena sa 1,43 milijarde na 1,33 milijarde KM. To znači da je po ovom osnovu prikupljeno oko 93,3 miliona KM manje nego u prvih pet mjeseci prošle godine. Istovremeno, doprinosi za zdravstveno osiguranje manji su za oko 26,9 miliona KM.

Raste porez na dohodak

S druge strane, pojedine vrste poreznih prihoda bilježe rast. Prihodi od poreza na dohodak porasli su sa 384,9 miliona na 431,3 miliona KM, što predstavlja povećanje od oko 46,4 miliona maraka ili 12 posto. Ukupni prihodi od direktnih poreza povećani su za 6,3 odsto i dostigli su gotovo 855 miliona KM.

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FBiH

plaćanje poreza

prihodi

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