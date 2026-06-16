Vipotnik: Povezivanje realnog sektora i institucija jedan od ključnih uslova za razvoj građevinarstva

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik rekao je Srni da je povezivanje realnog sektora i institucija jedan od ključnih uslova za stabilan razvoj građevinarstva i infrastrukture.

Vipotnik je uoči predstojeće konferencije u Trebinju "Gradimo region" istakao da region ima ogromno iskustvo, te da je građevinarstvo decenijama bilo najbolji izvozni proizvod bivše zajedničke države.

"Danas na ovim prostorima imamo kvalitetne izvođače i ozbiljne kompanije koje realizuju velike projekte, ali je veoma važno da međusobno razmjenjujemo znanje, tehnologije i dobre prakse", istakao je resorni ministar.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska bilježi značajan investicioni i građevinski zamah, posebno u oblasti stanogradnje, saobraćajne infrastrukture, energetike i javnih objekata.

"To je pokazatelj ekonomskog razvoja i neminovno dovodi do povećanog interesovanja investitora", naveo je Vipotnik i dodao da konferencije poput predstojeće u Trebinju omogućavaju direktno povezivanje investitora, projektanata, izvođača i institucija, što doprinosi efikasnijoj realizaciji projekata, boljem kvalitetu gradnje i stvaranju novih poslovnih prilika.

Vipotnik ističe da je posebno značajno što će se na jednom mjestu moći vidjeti savremeni trendovi u urbanizmu, energetskoj efikasnosti i održivoj gradnji.

"Za Republiku Srpsku ovakvi događaji predstavljaju priliku da dodatno ojačamo saradnju sa regionom, privučemo nove investicije i pokažemo potencijale domaćih kompanija i stručnjaka", naglasio je Vipotnik.

Budućnost regiona, dodao je on, u velikoj mjeri zavisi od infrastrukturnog povezivanja, modernizacije gradova i velikih investicionih projekata.

"Građevinski sektor je možda i najsnažniji pokretača ekonomskog razvoja, jer otvara nova radna mjesta, podstiče druge privredne grane i doprinosi ukupnom rastu ekonomije", smatra Vipotnik.

Zato je veoma značajno, naveo je on, što će se na jednom mjestu okupiti vodeće kompanije regiona, jer upravo takvi susreti stvaraju prostor za nova partnerstva, razmjenu iskustava i pokretanje zajedničkih projekata.

"Prisustvo velikih i uspješnih kompanija potvrđuje da region ima ozbiljan potencijal i da može pratiti savremene evropske i svjetske trendove u gradnji. To je prilika i za domaće firme da predstave svoje kapacitete, ostvare kontakte i dodatno ojačaju svoju poziciju na tržištu", zaključio je Vipotnik.

Regionalna, infrastrukturna i građevinska konferencija "Gradimo region" koja će okupiti vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija, biće održana 18. i 19. juna u Trebinju.

Na skupu će biti riječi o strateškim investicijama na zapadnom Balkanu.

Riječ je o jednom od najznačajnijih skupova posvećenih razvoju infrastrukture, građevinskog sektora i energetike u regionu na kojem će govoriti stručnjaci, investitori i kompanije iz oblasti građevinarstva i energetike.

Na skupu se očekuje učešće oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i donosioca odluka iz cijelog regiona.

Učešće na tom prestižnom događaju najavili su "Elektroprivreda Srbije", "Elektroprivreda Crne Gore", "Elektroprivreda Republike Srpske", EFT, "Integral inženjering", "EL promet", "Milenijum tim", "Bemaks", EKSPO 2027, Svjetska banka, kao i banke, privredne komore, javna preduzeća i institucije iz regiona.

Konferencija "Gradimo region" biće održana u trebinjskom Kulturnom centru.