Popularni suplement povezan sa kraćim životom muškaraca

Aminokiselina koja se nalazi u hrani bogatoj proteinima, kao i u mnogim suplementima za zdravlje mozga, mogla bi imati neočekivanu vezu sa dužinom života, pokazuju nova istraživanja, a prenosi SajansDejli.

Naučnici, čiji rad je objavljen u žurnalu Aging-US, ispitivali su da li dvije aminokiseline, fenilalanin i tirozin, mogu uticati na to koliko dugo ljudi žive. Njihovi nalazi sugerišu da su viši nivoi tirozina u krvi povezani sa kraćim očekivanim životnim vijekom kod muškaraca, što otvara nova pitanja o ulozi koju ovaj nutrijent može igrati u starenju.

Šta su fenilalanin i tirozin? Aminokiseline se često opisuju kao gradivni blokovi proteina. Tijelo ih koristi za stvaranje i popravku tkiva, proizvodnju enzima i podršku brojnim biološkim funkcijama. Fenilalanin i tirozin su dvije aminokiseline koje pomažu u regulisanju metabolizma i moždane aktivnosti. Prirodno su prisutne u mnogim namirnicama, naročito u mesu, ribi, jajima, mlečnim proizvodima i drugim izvorima bogatim proteinima. Takođe su dostupne u obliku dijetetskih suplemenata koji se reklamiraju za energiju, fokus i kognitivne performanse.

Tirozin je posebno značajan jer pomaže tijelu da proizvodi neurotransmitere kao što su dopamin, norepinefrin i epinefrin. Ovi hemijski glasnici igraju važnu ulogu u raspoloženju, pažnji, motivaciji, pamćenju i odgovoru tijela na stres.

Zbog ovih funkcija, tirozin je privukao sve veće interesovanje istraživača koji proučavaju starenje, zdravlje mozga i životni vek.

Da bi istražili da li ove aminokiseline utiču na dugovečnost, istraživači su analizirali zdravstvene i genetske podatke više od 270.000 učesnika uključenih u UK Biobank, jednu od najvećih svetskih baza podataka o dugoročnom zdravlju.

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Tim je koristio dva komplementarna pristupa. Prvo su ispitali uočene odnose između nivoa aminokiselina i smrtnosti. Takođe su koristili tehniku zvanu mendelovska randomizacija, genetsku metodu koja pomaže naučnicima da utvrde da li uočena povezanost odražava uzročno-posljedični odnos, a ne puku slučajnost. Ova kombinacija omogućila je istraživačima da sagledaju stvari šire od same korelacije i dobiju snažnije dokaze o tome da li nivoi aminokiselina mogu direktno uticati na životni vijek.

Na prvi pogled činilo se da su i fenilalanin i tirozin povezani sa većim rizikom od smrti. Međutim, nakon što su uzeti u obzir dodatni faktori i sprovedene detaljnije analize, samo je tirozin nastavio da pokazuje dosljednu vezu sa životnim vijekom. Nalazi sugerišu da povišeni nivoi tirozina mogu doprineti skraćenju očekivanog životnog vijeka kod muškaraca.

Na osnovu genetskih analiza, istraživači su procenili da povišeni nivoi tirozina mogu skratiti životni vijek muškaraca za skoro godinu dana.

Kod žena nije primećen isti obrazac. Studija nije pronašla značajnu povezanost između nivoa tirozina i životnog vijeka kod učesnica.

Iako studija pruža neke od najjačih dokaza do sada koji povezuju tirozin sa dugovečnošću, mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Naučnici će morati da potvrde ove nalaze na drugim populacijama i bolje razumiju uključene biološke mehanizme.

(telegraf)