Ova kombinacija suplemenata može da oslabi kosti!

Vitamini i minerali se često nazivaju esencijalnim hranljivim sastojcima i oni to jesu, ali ako ih uzimamo previše i u formi suplemenata, mogu ozbiljno da oštete kosti.

U stvari, ljekari naglašavaju da je zapravo moguće imati "previše nečeg dobrog" kada su u pitanju vitamini i minerali. Često se preopterećenje hranljivim materijama javlja kada ljudi uzimaju prekomjerne količine suplemenata.

"Samo zato što je nešto dobro za vas ne znači da je više bolje", objašnjava dr Radž Dasgupta, glavni medicinski savetnik za Slipopolis.

"Vašem tijelu je potreban pravi balans vitamina i minerala da bi pravilno funkcionisalo".

Suplementi se često predstavljaju kao "prirodni", ali, dr Dasgupta upozorava da prekomjerno uzimanje suplemenata zapravo može da poremeti prirodne procese u tijelu.

"Može da blokira način apsorpcije drugih hranljivih materija, pa čak i da ošteti vaše kosti, bubrege ili srce", ističe doktor i objašnjava kako prekomjerno uzimanje jedne uobičajene kombinacije suplemenata može da oslabi kosti.

Društvo Danas slavimo svete mučenike: Na njihovim moštima Jovan Zlatousti je podigao svetinju

Riječ je o kombinaciji koja bi mogla da vas iznenadi

Ljekari imaju problema sa preopterećenjem kalcijumom i gvožđem putem suplemenata.

"Previše jednog može da utiče na količinu drugog koja se apsorbuje", upozorava dr Svapnil Patel, potpredsednik medicinskog centra Univerziteta Hakensak Meridijan Džerzi Šor.

Iako nije tajna da je kalcijum presudan za zdravlje kostiju, dr Patel napominje da on takođe utiče na apsorpciju gvožđa u gastrointestinalnom traktu. Kalcijum se vezuje za gvožđe, sprečavajući njegovo pravilno rastvaranje i utiče na apsorpciju. Pored toga, preopterećenje gvožđem može da utiče na taloženje kalcijuma u ​​koštanim ćelijama.

Drugim riječima: "Tijelo koristi strogo regulisane mehanizme za minerale poput kalcijuma i gvožđa, a previše ili premalo remeti te sisteme", objašnjava dr Uma Dardži, sertifikovani ljekar porodične medicine.

"Kada unosite hranljive materije iz hrane, vaše tijelo reguliše njihovu apsorpciju, ali suplementi često mogu da 'preskoče' ovaj proces".

Ovi negativni neželjeni efekti, poput slabijih kostiju, mogu postati još problematičniji kako starimo.

"Kako starimo, druga zdravstvena stanja, lijekovi i faktori načina života, poput stresa i problema sa spavanjem, mijenjaju način na koji naša tijela postupaju sa hranljivim materijama", upozorava dr Dardži. "Previše suplemenata može da napravi štetu. Na primer, umjesto da ojačate kosti, možete da ih oslabite".

Ona kaže da žene posebno uzimaju suplemente za zdravlje kostiju i gvožđe, posebno za umor, "bez edukacije o riziku ako ih uzmu previše".

Nažalost, žene su izložene većem riziku od osteoporoze (posebno nakon menopauze), zbog čega je važno bolje razumjeti kako ovi suplementi zaista utiču na tijelo.

Kako preopterećenje kalcijumom i gvožđem može da oslabi kosti?

Možda je iznenađujuće saznati da ovi vitalni hranljivi sastojci mogu da nanesu štetu zdravlju vaših kostiju. Međutim, ljekari naglašavaju da je ključno razumjeti šta previše gvožđa i kalcijuma može da učini čvrstini kostiju - odvojeno i zajedno.

Fudbal Znate li da država od 240 miliona stanovnika nema fudbalsku ligu? FIFA reagovala

Dr Dardži priznaje da može "izgledati kontradiktorno" razmatrati ograničavanje unosa kalcijuma kako bi se zaštitila čvrstina kostiju.

"Mnogi ljudi misle da više kalcijuma treba da znači samo jače kosti", kaže ona. "Kada unosite previše kalcijuma, posebno u vidu suplemenata, to može dovesti do previše kalcijuma u ​​krvi, što zapravo može da potisne paratiroidni hormon".

To potiskivanje povećava osteoklaste, koji su velike ćelije odgovorne za remodeliranje i popravku kostiju, kao i za održavanje nivoa kalcijuma. Međutim, dr Dardži objašnjava da preaktivni osteoklasti ili kada ih je previše, "razgrađuju" kost, posebno bez pomoći osteoblasta.

Osteoblasti igraju ključnu ulogu u izgradnji i jačanju kostiju, ali prekomjerni unos kalcijuma može da ometa njihovu sposobnost da stvaraju nove kosti. To može da dovede do stanja poznatog kao hiperkalcemija, za koje ona navodi da je poznati uzrok osteoporoze.

Obično razmišljamo o gvožđu u vezi sa anemijom. Premalo gvožđa može da izazove anemiju, a ako ga je previše, može da oslabi kosti.

"Previše gvožđa u tijelu zapravo može oslabiti kosti stvaranjem štetnih molekula nazvanih reaktivne vrste kiseonika (ROS) koje oštećuju koštane ćelije", izveštava dr Patel.

"Ovaj oksidativni stres šteti ćelijama koje grade i održavaju kosti, usporavajući formiranje kostiju i ubrzavajući razgradnju kostiju. Visoki nivoi gvožđa takođe mogu prekomerno stimulisati ćelije koje rastvaraju koštano tkivo, što dovodi do postepenog gubitka gustine i čvrstoće kostiju".

On napominje da je višak gvožđa češći kod osoba kojima su potrebne česte transfuzije krvi ili kod onih sa stanjima poput hemohromatoze, genetskog poremećaja koji utiče na apsorpciju gvožđa.

"Gvožđe se može nakupiti dovoljno da izazove značajan gubitak koštane mase i poveća rizik od osteoporoze", kaže dr Patel.

Rizici preopterećenja gvožđem i kalcijumom

"Kalcijum i gvožđe se takmiče za apsorpciju", napominje dr Dasgupta.

"Previše uzimanja kalcijuma i gvožđa može da 'zbuni' tijelo i izazove neravnotežu s drugim mineralima, koji štite vaše kosti, poput magnezijuma i cinka. U teoriji, ta mješavina bi mogla da oslabi kosti umjesto da ih ojača".

Pored toga, ako kalcijum prevlada i utiče na apsorpciju gvožđa, to može dovesti do nedostatka.

"Nedostatak gvožđa, čak i bez anemije, povezan je sa smanjenom gustinom kostiju, povećanom krtošću i većim rizikom od osteoporoze", kaže dr Hesus Lizarzaburu, ljekar opšte prakse.

Svijet Nova žrtva požara u Tuzli, broj preminulih raste

Ako gvožđe "pobjedi" i blokira apsorpciju kalcijuma, to nije, iznenađujuće, problem za čvrstinu kostiju. "Kalcijum je primarni mineral u koštanoj matrici i formira temelj jakih i zdravih kostiju", upozorava dr Patel.

Nizak nivo kalcijuma u ​​krvi primorava tijelo da ga kompenzuje. Dr Patel ističe da gvožđe 'uzima' kalcijum iz kostiju i koristi ga za esencijalne funkcije, kao što su nervna signalizacija i kontrakcija mišića. Vremenom, kaže da nedostatak kalcijuma može dovesti do osteoporoze.

Koliko kalcijuma mi je potrebno dnevno?

Dr Patel kaže da su preporuke za dnevni unos kalcijuma:

-Odrasli 19–50 godina: 1000 mg/dan

-Žene 51+ (ili koje su u postmenopauzi) i muškarci stariji od 71+: 1200 mg/dan

"Suplementi uglavnom nisu potrebni ako je unos ishranom adekvatan", objašnjava on.

On predlaže pristup konzumiranju kalcijuma koji se prvenstveno oslanja na hranu, a koji uključuje:

-Mlijeko

-Jogurt

-Ribu

-Kelj

-Konserirani losos

-Sardine sa kostima

-Mahunarke

-Bademe

Koliko gvožđa mi je potrebno dnevno?

Potrebe za unosom gvožđa variraju. Dr Patel navodi neke uobičajene smjernice:

-Žene uzrasta od 19 do 50 godina: 18 mg/dan

-Odrasli muškarci i žene: 51+ 8 mg/dan

T-rudnice: 27 mg/dan

On kaže, a portal Parade prenosi, da većini ljudi nije potreban suplement, ali nekima jeste i nabraja kategorije:

-Žene u premenopauzi koje imaju obilne menstruacije

-Trudnice

-Osobe koje se pridržavaju ograničene ishrane

-Osobe sa anemijom ili problemima sa apsorpcijom

-Osobe sa hroničnim gubitkom krvi

(b92)