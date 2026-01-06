Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

„Roskosmos“ je na Badnje veče objavio fotografiju magline Novogodišnja jelka na svom Telegram kanalu.

„U sazviježđu Jednorog (lat. Monoceros) nalazi se izvanredan region zvjezdanih formacija — maglina NGG 2264, nazvana Novogodišnja jelka zbog sličnosti sa prazničnim drvetom“, navodi se u opisu fotografije.

Ova zvjezdana struktura podsjeća na jelku ukrašenu blistavim „girlandama“ od maglina i „zvijezdama“. Ona se sastoji od Konične magline, koja izgleda kao mala obrnuta jelka, i magline Lisičje krzno.