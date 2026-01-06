Logo
Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

06.01.2026

22:45

Komentari:

0
Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке
Foto: Unsplash

„Roskosmos“ je na Badnje veče objavio fotografiju magline Novogodišnja jelka na svom Telegram kanalu.

„U sazviježđu Jednorog (lat. Monoceros) nalazi se izvanredan region zvjezdanih formacija — maglina NGG 2264, nazvana Novogodišnja jelka zbog sličnosti sa prazničnim drvetom“, navodi se u opisu fotografije.

Ova zvjezdana struktura podsjeća na jelku ukrašenu blistavim „girlandama“ od maglina i „zvijezdama“. Ona se sastoji od Konične magline, koja izgleda kao mala obrnuta jelka, i magline Lisičje krzno.

