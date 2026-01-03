Logo
Planeta se mijenja: Dan više neće trajati 24 sata

ATV

03.01.2026

16:45

Sat, pomjeranje sata, jesen
Foto: Unsplash

Rotacija Zemlje se postepeno usporava, a trajanje dana se s vremenom povećava.

Teoretski, to znači da će jednog dana dan na planeti trajati 25 sati. Međutim, te promjene su toliko spore da ih neće doživjeti ni savremeno čovječanstvo, ni naredne civilizacije, navodi se u istraživanju objavljenom u "Sajens Advanses".

Razlog je gravitaciona interakcija Zemlje i Mjeseca. Iste sile koje izazivaju okeanske plime djeluju kao svojevrsna "kočnica" za planetu, postepeno oduzimajući dio energije njene rotacije.

Zašto dan ne traje uvijek 24 sata

Iako smo navikli na 24-časovni dan, on nije apsolutno stalan. Ako mjerimo rotaciju Zemlje u odnosu na udaljene zvijezde, a ne Sunce, dobijamo takozvani zvjezdani dan - on je nešto kraći. Osim toga, čak i "sunčev dan" stalno varira za djelić sekunde.

Tokom veoma dugih vremenskih perioda, ove varijacije imaju jedan trend - dan se polako produžava.

Mjesec se postepeno udaljava od Zemlje

Gravitacija Mjeseca stvara plimske izbočine u okeanima.

Zbog trenja između vode, okeanskog dna i planete, dio energije rotacije Zemlje se gubi. Kao rezultat, Zemlja se usporava, a Mjesec se svake godine udaljava od nje za nekoliko centimetara.

Ovaj proces je dobro dokumentovan od strane NASA i potvrđen astronomskim posmatranjima i starim istorijskim zapisima, uključujući podatke o drevnim pomračenjima Sunca.

Kada će nastupiti dan od 25 sati

U stvarnosti ne postoji tačan datum koji bi se mogao upisati u kalendar.

Prema procjenama naučnika, uključujući istraživače sa Univerziteta u Torontu, prelazak na dan od 25 sati moguć je za otprilike 200 miliona godina, ako sistem Zemlja-Mjesec nastavi da evoluira istim tempom.

To znači da promjene neće imati nikakav praktičan uticaj na savremeni život, kalendare ili globalno vrijeme.

Zemlja

Mjesec

NASA

Vrijeme

