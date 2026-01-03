Heroj Srpkinja iz okoline Bijeljine: Spasavala povrijeđene u Švajcarskoj

Jedan od heroja koji su spasavali povrijeđene iz požarom zahvaćene diskoteke u Kran-Montani u Švajcarskoj je i Srpkinja iz okoline Bijeljine, koja radi kao dobrovoljni vatrogasac, rekao je srpski privrednik i vlasnik više restorana u Kran-Montani Aco Kalajdžić.

"Zvao sam je da je podržim. Ona je vidjela svu tu djecu koja su izgorjela. Iznosila je i žive i mrtve", rekao je Kalajdžić.

On je naveo da su povrijeđena srpska djeca prošla mahom sa opekotinama ruku i šaka, te da se i dalje se traga za Stefanom Ivanovićem koji je, prema tvrdnjama očevidaca, postupio kao heroj jer je odmah počeo da evakuiše djecu iz požarom zahvaćene diskoteke.

"Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko dece i onda se ponovo vraćao i u tom spasavanju se nekako zaglavio. Herojski je postupio. Nadam se da nije platio životom", rekao je Kalajdžić za RTS.

Kada je riječ o srpskoj djeci koja su povrijeđena, Kalajdžić navodi da jedan od njih živi na 20 kilometara od Kran-Montane, a da je drugi momak iz ovog odmarališta, gdje živi sa roditeljima.

On je dodao da su se Srbi iz ovog dijela Švajcarske ujedinili i pokušavaju jedni drugima da pomognu.

"Dosta smo se solidarisali. Ima dosta naše djece koja su bila tu okolo. Imam prijatelje čija su djeca bila tu, ali su izašli 15 minuta ranije, tek da promijene bar, srećom. Sada smo svi tu, zovemo se, raspitujemo se treba li nekome neka pomoć", kaže Kalajdžić.

Trenutnu situaciju u ovom švajcarskom zimskom odmaralištu opisuje kao tužnu, te dodaje da građani nose cvijeće, pale svijeće na mjestu tragedije kako bi odali počast nastradalima.

Nadležni još utvrđuju uzroke tragedije, a Kalajdžić kaže da i dalje nema zvaničnog saopštenja kako je došlo do požara.

"Prijatelj mi je komandant vatrogasaca koji su gasili požar. Objasnio mi je da niko neće da neku prognozu. Sudeći po pričama te dece koja su bila tu i koja su sve vidjelaa, plafon se zapalio. S obzirom da su to bila djeca mlađa od 20 godina oni su to možda shvatili kao igru. Nije bio niko stariji da reaguje, da ih evakuiše", navodi Kalajdžić.

Dodaje da u svemu ima dosta "fatalnosti".

"Sada ćemo tražiti odgovorne, ima vjerovatno krivaca, ali najveći krivac je fatalnost da se to tako izdešavalo, da je neko htio da bude tako ne bi mogao to izrežirati", uvjeren je.

Dodaje da se nezvanično priča da je sve počelo paljenjem vatrometa.

"Istraga će pokazati šta je u pitanju", ističe Kalajdžić.