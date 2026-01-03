Tramp: Američka operacija u Venecueli briljantna

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da je američka operacija u Venecueli bila "briljantna", ali nije precizirao da li je prethodno o tome konsultovao Kongres.

Tramp je rekao za "Njujork tajms" da je uspjeh operacije rezultat "mnogo dobrog planiranja i mnogo sjajnih vojnika i ljudi".

Na pitanje da li je tražio odobrenje Kongresa prije nego što su američka vojska i pripadnici organa za sprovođenje zakona učestvovali u napadu, Tramp je odgovorio da će se o tome razgovarati.

"Imaćemo konferenciju za novinare", rekao je Tramp.

Upitan šta slijedi za Venecuelu i zbog čega je ta visokorizična misija bila opravdana, Tramp je rekao da će detalje iznijeti tokom najavljenog obraćanja novinarima, nakon čega je prekinuo razgovor koji je trajao oko 50 sekundi.

Trampov intervju za "Njujork tajms" obavljen je jutros, nešto poslije 4.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno oko deset minuta nakon što je američki predsjednik na društvenim mrežama objavio da su Sjedinjene Države zarobile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama najavio da će se obratiti javnosti iz Mar-a-Laga, svog privatnog kluba i rezidencije.