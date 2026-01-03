Logo
Large banner

Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi izazvati rast cijena nafte

Izvor:

SRNA

03.01.2026

13:36

Komentari:

0
Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте
Foto: Pexels

Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi da izazove kratkoročni rast cijena nafte na 70-80 dolara po barelu, rekao je glavni urednik InfoTEK-a Aleksandar Frolov.

- Tržište nafte može oštro reagovati sa naglim rastom cijena. Međutim, može se očekivati i povlačenje, jer u realnom smislu proizvodnja Venecuele ima zanemarljiv uticaj na globalnu ponudu - rekao je Frolov za TASS.

njemacka zastava

Svijet

Ko najviše zarađuje u Njemačkoj?

Ako globalne agencije počnu da govore da će se tržište nafte stabilizovati bez Venecuele i da se višak ponude koji predviđaju međunarodne agencije neće materijalizovati, Frolov kaže da bi se cijene mogle vratiti na 70-80 dolara po barelu.

- Međutim, taj efekat bio bi vođen isključivo verbalnim intervencijama - dodao je Frolov.

On je objasnio da Venecuela samo nominalno posjeduje najveće svjetske rezerve nafte, jer se ovaj pokazatelj ne prevodi u stvarne obime proizvodnje zbog visokih troškova proizvodnje i pritiska sankcija.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil Pinto izjavio je danas da su Sjedinjene Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu, opisujući akcije Vašingtona kao vojnu agresiju.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

U Venecueli je uvedeno vanredno stanje.

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvršile velike napade na Venecuelu.

Prema njegovim riječima, lider zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni iz zemlje.

U međuvremenu, u Karakasu vlada zatišje posljednja dva sata.

Шминка

Stil

Trik šminkera koji briše umor sa lica: Potreban vam je samo jedan proizvod

Ljudi su većinom u kućama. Državni kanali emituju poruku Ministarstva odbrane da ostanu mirni.

Podijeli:

Tagovi:

Venecuela

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нуждић: Кравица је симбол страдања српског народа у Подрињу

Republika Srpska

Nuždić: Kravica je simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju

2 h

0
Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

Svijet

Prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura

2 h

1
Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка

Scena

Prvo oglašavanje Toma Lija Džounsa nakon što mu je umrla kćerka

2 h

0
Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

Republika Srpska

Gajanin: Srpska je svetinja koju moramo dodatno unapređivati

2 h

0

Više iz rubrike

Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Ekonomija

Cijene zlata i srebra nastavljaju snažan rast

7 h

0
Ruska zastava

Ekonomija

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

17 h

0
Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Ekonomija

Kineski "BID" prodao više električnih automobila od "Tesle"

18 h

0
Термоелектране подебљале енерго минус

Ekonomija

Termoelektrane podebljale energo minus

20 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner