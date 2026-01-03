Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi izazvati rast cijena nafte

Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi da izazove kratkoročni rast cijena nafte na 70-80 dolara po barelu, rekao je glavni urednik InfoTEK-a Aleksandar Frolov.

- Tržište nafte može oštro reagovati sa naglim rastom cijena. Međutim, može se očekivati i povlačenje, jer u realnom smislu proizvodnja Venecuele ima zanemarljiv uticaj na globalnu ponudu - rekao je Frolov za TASS.

Svijet Ko najviše zarađuje u Njemačkoj?

Ako globalne agencije počnu da govore da će se tržište nafte stabilizovati bez Venecuele i da se višak ponude koji predviđaju međunarodne agencije neće materijalizovati, Frolov kaže da bi se cijene mogle vratiti na 70-80 dolara po barelu.

- Međutim, taj efekat bio bi vođen isključivo verbalnim intervencijama - dodao je Frolov.

On je objasnio da Venecuela samo nominalno posjeduje najveće svjetske rezerve nafte, jer se ovaj pokazatelj ne prevodi u stvarne obime proizvodnje zbog visokih troškova proizvodnje i pritiska sankcija.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil Pinto izjavio je danas da su Sjedinjene Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu, opisujući akcije Vašingtona kao vojnu agresiju.

Region Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

U Venecueli je uvedeno vanredno stanje.

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvršile velike napade na Venecuelu.

Prema njegovim riječima, lider zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni iz zemlje.

U međuvremenu, u Karakasu vlada zatišje posljednja dva sata.

Stil Trik šminkera koji briše umor sa lica: Potreban vam je samo jedan proizvod

Ljudi su većinom u kućama. Državni kanali emituju poruku Ministarstva odbrane da ostanu mirni.