Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi izazvati rast cijena nafte

SRNA
03.01.2026
13:36
Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi da izazove kratkoročni rast cijena nafte na 70-80 dolara po barelu, rekao je glavni urednik InfoTEK-a Aleksandar Frolov.
- Tržište nafte može oštro reagovati sa naglim rastom cijena. Međutim, može se očekivati i povlačenje, jer u realnom smislu proizvodnja Venecuele ima zanemarljiv uticaj na globalnu ponudu - rekao je Frolov za TASS.
Ako globalne agencije počnu da govore da će se tržište nafte stabilizovati bez Venecuele i da se višak ponude koji predviđaju međunarodne agencije neće materijalizovati, Frolov kaže da bi se cijene mogle vratiti na 70-80 dolara po barelu.
- Međutim, taj efekat bio bi vođen isključivo verbalnim intervencijama - dodao je Frolov.
On je objasnio da Venecuela samo nominalno posjeduje najveće svjetske rezerve nafte, jer se ovaj pokazatelj ne prevodi u stvarne obime proizvodnje zbog visokih troškova proizvodnje i pritiska sankcija.
Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil Pinto izjavio je danas da su Sjedinjene Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu, opisujući akcije Vašingtona kao vojnu agresiju.
U Venecueli je uvedeno vanredno stanje.
Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvršile velike napade na Venecuelu.
Prema njegovim riječima, lider zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni iz zemlje.
U međuvremenu, u Karakasu vlada zatišje posljednja dva sata.
Ljudi su većinom u kućama. Državni kanali emituju poruku Ministarstva odbrane da ostanu mirni.
