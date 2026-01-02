Termoelektrane podebljale energo minus

Termoelektrana Ugljevik opet nije na mreži. Desio se kvar, a ne havarija ATV-u objašnjava Uprava preduzeća.

Usljed konstantne, visoke opterećenosti i zamora materijala došlo je do iznenadnog loma na lančaniku preko koga se ostvaruje pogon lančastog transportera, čime je onemogućen dalji transport šljake iz odšljakivača.

"Pogonsko osoblje je u datom trenutku donijelo jedinu moguću i ispravnu odluku i izvršilo bezbjedno isključenje kotlovskog agregata. S obzirom da je u trenutku loma lančanika unutar odšljakivača ostala određena količina šljake, da u tom momentu i dalje dolazi do obrušavanja šljake sa zidova ložišta kotla povremeno dolazi do isijavanja određenih manjih količina šljake izvan odšljakivača. U cilju kontrole navedene situacije pogonsko osoblje je angažovalo vatrogasno osoblje koje je obezbjeđivalo lice mjesta, te ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po zaposlene i opremu", navode iz RiTE Ugljevik.

Sanacija je u toku, a kraj je neizvjestan. Izvjesno je da je u Rudniku i termoelektrani Gacko malo bolje stanje. Ove godine tamo je proizvedeno više od 1.240 gigavat-časova električne energije, čime je kažu premašen plan proizvodnje za 1,5 odsto.

"Ovo je bila dosta izazovna godina zbog kapitalnog remonta koji je ljetos u Gacku trajao 68 dana, kao i zbog toga što je bila prilično loša hidrologija, a dosta problema bilo je u vezi sa Termoelektranom Ugljevik", kaže Maksim Skoko, direktor RiTE Gacko.

Dalek je to sve od dobrog i normalnog plana kaže za ATV prvi čovjek Elektroprivrede Republike Srpske.

"Nismo osjetili nikakvu veću proizvodnju u Gacku, oni su na minimum, oni su nekada proizvodili 1500 ili 1600 gigavat časova električne energije i sve ispod 1400 je gubitak ove godine nemaju ni 1250", rekao je Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

Zbog svega energo minus postaje sve deblji.

"Što se tiče termoelektrana one će sigurno poslovati sa minusom i jedna i druga, biće to desetine miliona i za Gacko i za Ugljevik, oko minus 50 miliona maraka. Naravno da su razlozi zato što nisu imali svoju proizvodnju. Čim povećaju proizvodnju onda nema ni minusa jer će imati veće faktore prema matičnom preduzeću", kaže Petrović.

Zato će matično preduzeće poslovati u minusu. 100 miliona evra je koštao prošlogodišnji uvoz struje, prodato je oko 85 miliona evra. Vlada Srpske trpi taj minus ne želi ga prefakturisati građanima, kaže Petrović. Dodaje da će 50 miliona maraka i ove godine će otići Slovencima.