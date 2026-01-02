Lidl "zgrnuo" ozbiljne pare za Božić

Lidl je proslavio "rekordni" Božić otkrivši porast prodaje od 10 odsto nakon što je gotovo 51 milion kupaca kupovalo u diskontnoj trgovini u prazničnom periodu.

Njemačka grupa izjavila je da je njeno poslovanje u Velikoj Britaniji ostvarilo promet veći od 1.1 milijarde funti u četiri sedmice prije katoličkog Božića.

Broj kupaca porastao je za 8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, na rekordni nivo, a Lidl je zabilježio gotovo četiri miliona više kupaca nego prethodne godine.

Društvo Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

Rajan MekDonel, glavni izvršni direktor Lidla GB , rekao je:

– 2025. je bio rekordni Božić za Lidl – s više kupaca koji su odlučili kupovati kod nas nego ikad prije – istakao je.

Dodao je i:

Ekonomija Hoće li Lidl u BiH donijeti "ekstremno niske cijene" i pritisnuti konkurenciju?

– Nastavkom ulaganja u niske cijene i zagovaranjem britanske hrane, a sve bez kompromisa u pogledu kvaliteta, vid‌jeli smo porast lojalnosti – rekao je glavni izvršni direktor Lidla GB , a prenio Independent.