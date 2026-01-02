Logo
Isplivala dugo čuvana tajna Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera

Kurir

Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vijesti prethodne godine.

Sve je puklo na proljeće, u aprilu, a kako prenose njemački magazin BUNTE, a potvrđuje i BILD, Ana i Bastijan su prestali da žive zajedno još dva mjeseca pre toga.

I upravo zbog razvoda, u javnost je isplivala jedna tajna koju su Ana i Švajni dugo čuvali od očiju javnosti.

ana ivanovic

Scena

Ana Ivanović stavila tačku na 2025. godinu i zauvijek obrisala Švajnštajgera

O njihovoj d‌jeci se malo toga znalo, bilo je poznato da se najstariji sin zove Luka, a srednji Leon, dok ime najmlađeg d‌jeteta, rođenog u maju 2023. godine, nije isplivalo u javnost.

Ipak, kako su njemački mediji prenijeli u objavi o razvodu, trećem d‌jetetu su Ana i Bastijan dali ime Teo i tako je ova porodična tajna postala poznata širom auditorijumu.

U pitanju je muško ime nastalo od imena Teodor ili Doroteo, izvorno je grčkog porijekla, a ima značenje "Božji dar", prenosi Kurir.

Ana Ivanović

Bastijan Švajnštajger

scena

tajna

