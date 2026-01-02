Đole Đogani o optužbama da je prijetio organizatoru: "Uzeo je preko 40.000 evra i otišao"

Đole i Vesna Đogani doživjeli su pravi šok tokom novogodišnjeg nastupa kada su saznali da ih organizator Husein Velagić nije isplatio i da je pobjegao sa novcem.

Par je odmah prekinuo svirku, a Husein Velagić je potom tvrdio da trpi prijetnje od densera i da se nalazi u bolnici.

Đole je sada demantovao optužbe i istakao da nikome nije prijetio, ali da je važno da javnost zna šta se dešava pjevačima kako bi zaštitili kolege i ne bi doživjeli isto što on i Vesna u novogodišnjoj noći.

Husein Velagić

- Nisam nikome prijetio to su gluposti, kao i to da se on obratio policiji. Taj čovjek nikada ne bi smio policiji da išta prijavi jer ga svi znaju izgubljen je slučaj. Prvo bi njega zatvorili da je otišao u policiju. Ništa od toga nije istina, on je prevario sve poznate ljude sa estrade sa kojima je sarađivao. Nema koga nije prevario, ali su oni o tome ćutali. Ja sam presekao tu nit i mislim da mi izvođači treba javno da kažemo šta se dešava. Naše velike zvijezde koje je prevario nisu htjele da pričaju o tome - rekao je Đole, koji se potom osvrnuo na novogodišnji nastup.

Scena Skandal organizatora: Nadica Ademov izašla na binu i odbila da pjeva

- Mi smo htjeli da ispoštujemo ljude, nikada nismo imali problem za četiri decenije karijere. Tu se ne radi samo o meni već o svim pjevačima, nije platio fotografa, ketering, nikoga u sali... Mi smo pjevali i kada je došla ponoć ljudi su izašli ispred da gledaju vatromet, to je tamo običaj. Za to vrijeme nam je prišao gazda lokala koji je Turčin i rekao da mu je žao, ali da moramo da prekinemo muziku jer je Husein otišao i nije platio salu u kojoj je u tom trenutku bilo između 300 i 400 ljudi. Rekao nam je da mu je ovo druga godina da ga vara i da ne možemo da nastavimo svirku. Ja sam ga zamolio samo da se obratim publici i objasnim o čemu je riječ - rekao je Đole, pa nastavio:

"Čovjek je sve prevario, pokupio sve pare od oko 400 prodatih karata. On je uzeo preko 40.000 evra od karata, plus piće klopa... On se pokupio otišao s parama u džepu i nikoga nije platio. Nije istina da nam je dao 11.000 evra kao što je rekao, to su gluposti, kakvih 11.000. On je bolestan, tip, spreman je sve da kaže jer nije očekivao da ću javno reći njegovo ime i de će da se napravi ovolika frka", prenosi Telegraf.

Scena Oglasio se organizator kojeg je Đogani optužio da je pobjegao sa parama: "U Hitnoj sam, bojim se da ću umrijeti"

Đole je negirao da je ikada prijetio Huseinu ili slao momke na njegova vrata, kako je Velagić rekao.

- Ja nisam u tom fazonu da pretim nekome. Bilo bi me sramota da mu priđem, a kamoli da ga maltretiram i bijem. Za mnogo ozbiljnije stvari sam okrenuo leđa i nisam se time bavio, pa neću ni o tome. Ja sam ovim otvorio pandorinu kutiju da bi se znalo da je lopov i da zaštitimo jedni druge. Nikada nisam imao ni obezbeđenje, kakve ljude ja imam da mu šaljem na vrata, to nije moj fazon.