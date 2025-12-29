Nesvakidašnja scena u Banjaluci: Ovca ušla u kafiću na Laušu

29.12.2025
Nesvakidašnja scena zabilježena je danas u banjalučkom naselju Lauš, kada je ovca ušla u jedan kafić i postala hit na društvenim mrežama.
Snimak ovog neobičnog događaja, koji je objavio TOK TV, brzo se proširio internetom i izazvao brojne komentare.
Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu:
