Nesvakidašnja scena u Banjaluci: Ovca ušla u kafiću na Laušu

29.12.2025

21:15

Несвакидашња сцена у Бањалуци: Овца ушла у кафићу на Лаушу
Foto: screenshot

Nesvakidašnja scena zabilježena je danas u banjalučkom naselju Lauš, kada je ovca ušla u jedan kafić i postala hit na društvenim mrežama.

Snimak ovog neobičnog događaja, koji je objavio TOK TV, brzo se proširio internetom i izazvao brojne komentare.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu:

