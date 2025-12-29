Logo
"Poklon" za praznike: Na hiljade stanova u Banjaluci osvanulo bez grijanja

Vesna Azić

29.12.2025

19:30

"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања
Foto: ATV

Grad na Vrbasu jutros je ličio na grad bez grejne sezone. Dva dana pred doček Nove godine, na minus šest, hiljade stanova osvanulo je hladno.

Sistem koji je trebao da grije, ponovo je zakazao. Radijatori su utihnuli, a strpljenje građana puklo je brže od vrelovoda.

"Slabo je grijanje u zadnje vrijeme. Jeste osvanuli jutros sa hladnim radijatorima? - Većinom jesu.

- Strašno! Centar grada, živim u centru grada grijanja nema. Zovem ih po sto puta, oni neće da se jave. Isključili telefone.

- Živim u kući, ne grijem se na grijanje. Ali, čujem od pojedinih da je katastrofa grijanje, što se tiče gradskog grijanja.’’

- Ne samo danas, ove sezone baš slabo griju. Nikad nisu lošije grijali nego ove godine", kažu Banjalučani.

Da problem nije bio kratkog daha, potvrđuju i stanari naselja Mjesec, koji su jutro dočekali bez ikakvog osjećaja da je grejna sezona u toku.

"Živim u naselju naselju Mjesec, u Romanijskoj ulici na Paprikovcu. Jutros su bili hladni radijatori, kad sam otišao na posao. Tamo već oko 11 da se vraća. Navodno bio neki kvar na vrelovodu", priča Slaviša Čekić, predsjednik ZEV-a, Romanijska 2B.

Iz banjalučke Toplane, kažu da su kvar na magistralnom vrelovodu sanirali prije 10 časova ujutru i nastavili uobičajenu isporuku sistema daljinskog grijanja. Kamere nisu željeli ni u Gradskoj upravi. Odgovor stiže pismeno, kratak, služben i već viđen.

Za sve, opet, naravno, krive skupštinsku većinu.

"Grad Banja Luka je svjestan da je distributivna mreža dotrajala, uz velike napore i ulaganja koja su u našoj moći, uz stalnu komunikaciju sa Eko toplanama Banja Luka pokušavaju se prevazići nastali problemi. Napominjemo da je Grad Banja Luka još prije pet godina pokušao da značajnije investira u javnu toplovodnu mrežu što je neophodno imajući u vidu koliko je stara, a sve u cilju kvalitetnijeg grijanja. Međutim u tom trenutku nije bilo podrške skupštinske većine, ali bez obzira na to prije dvije godine uloženo je gotovo milion KM i ove godine još 1,3 miliona KM u izgradnju vrelovoda u naselju Filipovića polje", kažu iz GU.

Sramno i nedopustivo, kategoričan je SNSD-ov Radovan Kovačević. Kaže i da postoje komentari da su oni pravili toplanu. Ali, o toplovodu mora da se vodi računa, a ne da se čekaju najhladniji dani i pucanje kompletnog sistema.

"Nema tu bilo kakvog prostora za bilo kakva opravdanja. Vidim da gradonačelnik umjesto da pokupi komunalni otpad po Banjaluci, pa nam je Banjaluka nikad prljavija, skuplja raznorazni politički otpad po cijeloj Republici. Očigledno je on na Banjaluku, apsolutno zaboravio", kaže portparol SNSD.

Hladni radijatori nisu jedino što je jutros dočekalo Banjalučane. Prema mjerenjima, grad na Vrbasu ima najgori vazduh u BiH. Indeks kvaliteta dostigao je 197. Ukratko, vrlo nezdravo. Preporuka građanima je da ne izlaze napolje zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

