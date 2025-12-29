Logo
Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

Izvor:

ATV

29.12.2025

19:13

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''
Foto: ATV

Jedan dio opštine Bileća od poslijepodnevnih časova je bez vode, a sve zbog velikog kvara, rečeno je ATV-u u tamošnjem Vodovodu.

"Veliki je kvar odmah kod jedne vuklanizerske radnje u naselju Jezerine. Na terenu smo. Bager sada kopa. Uradićemo sve da saniramo kvar", za ATV kaze direktor Vodovoda u Bileći Marko Tamindžić.

Билећа

Gradovi i opštine

Bilećani prazničnu bajku napravili svojim rukama

Kako saznajemo, bez vode je trenutno nekoliko naselja u Bileći.

