Bilećani prazničnu bajku napravili svojim rukama

Bilećani su u susret dvodnevnoj manifestaciji "Božićna bajka" organizovali veliku akciju ukrašavanja grada u kojoj su učestvovali organizatori i brojni volonteri.
Nakon dugo vremena, u Bileću se vratila praznična radost i čarolija, a ulice već poprimaju ljepše i toplije obrise.
"Ovo je Bileća u prazničnom ruhu. Nije ovdje bilo tendera i javnih nabavki ovo su Bilećani napravili svojim rukama i slogom. OO Jezerine, bilećka Biblioteka, privrednici, građani su se udružili i napravili "BAJKU". Bravo Bileća".
