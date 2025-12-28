Logo
Bilećani prazničnu bajku napravili svojim rukama

ATV

28.12.2025

11:19

Билећани празничну бајку направили својим рукама
Foto: Trebinjelive

Bilećani su u susret dvodnevnoj manifestaciji "Božićna bajka" organizovali veliku akciju ukrašavanja grada u kojoj su učestvovali organizatori i brojni volonteri.

Nakon dugo vremena, u Bileću se vratila praznična radost i čarolija, a ulice već poprimaju ljepše i toplije obrise.

"Ovo je Bileća u prazničnom ruhu. Nije ovdje bilo tendera i javnih nabavki ovo su Bilećani napravili svojim rukama i slogom. OO Jezerine, bilećka Biblioteka, privrednici, građani su se udružili i napravili "BAJKU". Bravo Bileća".

Bileća

ukrasi

praznici

