Savić: CIK želi da obezvrijedi izbornu volju građana

Načelnik Milića Marko Savić izjavio je Srni da je skandalozna odluka Centralne izborne komisije BiH o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske u ovoj opštini na biračkim mjestima Koprivno i Dubnica, te istakao da činjenica da nema nikakvog obrazloženja o nepravilnostima pokazuje da je cilj bio da se obezvrijedi izborna volja građana.

"Očigledna je bila namjera da se ponište izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima, a onda su, čini mi se, paušalno zakačili i druge opštine", istakao je Savić.

Savić je istakao da je odluka CIK-a BiH, proizvoljna i da se radi o samovolji.

"Pitanje zbog čega nas kažnjavaju je bez odgovora. Milići se pominju u smislu ponavljanja izbora na dva biračka mjesta u dispozitivu ove odluke, ali se kasnije, u obrazloženju, nijednim slovom ne pominje ni opština, ni ta biračka mjesta, odnosno šta je bila nepravilnost", istakao je Savić.

On je naglasio da se u ovom momentu ne zna zbog čega su poništeni izbori na dva milićka birališta, te da će SNSD, čiji je član, uložiti žalbu na ovu odluku, jer je očita namjera CIK-a da obezvrijedi izbornu volju građana.

"Zamislite da vas neko kazni. Kada ga pitate zbog čega, on kaže - `pa eto, tako, ne znamo zbog čega`!? Ostaje nepoznanica je zbog čega se Milići pominju za poništenje izbora", naglasio je Savić.

CIK BiH je u srijedu, 24. decembra, donio nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.