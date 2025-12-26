Prevrnuo se autobus, najmanje 10 mrtvih - FOTO

Logo
Najmanje deset osoba je poginulo, a 32 su povrijeđene u autobuskoj nesreći u istočnoj meksičkoj saveznoj državi Verakruz, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontekomatlan, dok je autobus putovao iz Meksiko Sitija prema selu Čikontepek.

"Trenutno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", saopštio je kabinet gradonačelnika Zontekomatlana.

marija serifovic

Scena

Mariju Šerifović napao fan: Povrijeđen mi je pršljen

Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, autobus se prevrnuo na krov.

Saobraćajne nesreće, u kojima često učestvuju autobusi ili teretna vozila, česte su u Meksiku.

Najčešće su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima.

Krajem novembra deset ljudi je poginulo, a 20 je povrijeđeno u sličnoj nesreći u saveznoj državi Mičoakan na zapadu zemlje, prenosi Hina.

Saobraćajna nesreća

nesreća

Meksiko

