Prevrnuo se autobus, najmanje 10 mrtvih - FOTO

26.12.2025
10:08
Najmanje deset osoba je poginulo, a 32 su povrijeđene u autobuskoj nesreći u istočnoj meksičkoj saveznoj državi Verakruz, saopštile su lokalne vlasti.
Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontekomatlan, dok je autobus putovao iz Meksiko Sitija prema selu Čikontepek.
"Trenutno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", saopštio je kabinet gradonačelnika Zontekomatlana.
Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, autobus se prevrnuo na krov.
Saobraćajne nesreće, u kojima često učestvuju autobusi ili teretna vozila, česte su u Meksiku.
Najčešće su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima.
Krajem novembra deset ljudi je poginulo, a 20 je povrijeđeno u sličnoj nesreći u saveznoj državi Mičoakan na zapadu zemlje, prenosi Hina.
🚍🛑 Tragedia en la Huasteca Veracruzana— El Sindical Prensa (@SindicalEl) December 25, 2025
Autobús de la ruta CDMX–Chicontepec cayó a un barranco en la carretera a la altura de Zontecomatlán.
📸 Se difundió boletín oficial con la lista actualizada de personas lesionadas. Autoridades continúan con rescate e investigaciones. pic.twitter.com/X2McgzSdpe
