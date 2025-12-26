Kolaps u Grčkoj: Poljoprivrednici traktorima dalje blokiraju puteve širom zemlje

Širom Grčke poljoprivrednici nastavljaju da hiljadama traktora blokiraju puteve, koji su ostavljeni prohodni u najmanje jednoj traci, a ključne odluke o nastavku protesta biće donijete ovog vikenda, prenosi danas "Katimerini".

Poljoprivrednici ističu da "nisu dobili nikakve konkretne garancije od vlade" da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, zbog čega i dalje ostaju na barikadama.

Prema riječima poljoprivrednika, na autoputu E65 je parkirano oko 3.000 traktora, ali saobraćaj nije poremećen, jer su jedna ili dvije trake ostavljene otvorene za saobraćaj na svim nacionalnim putevima, što omogućava nesmetano kretanje tokom božićnih praznika, koji se u Grčkoj obilježavaju po gregorijanskom kalendaru.

Kako je najavljeno, poljoprivrednici će sutra u 12.00 sati, na blokadi kod Nikeje, donijeti odluku o nastavku protesta.

- Ovaj sastanak je prethodnica nacionalnog sastanka koji se očekuje do nedelje - kazali su poljoprivrednici, ističući da će se na tom sastanku odlučiti da li će se i kako blokade pojačati.

Nikeja se smatra "barometrom" poljoprivrednih blokada, jer je najveća u zemlji i okuplja najviše ljudi.

Grčka vlada je istakla da je od 27 zahtjeva poljoprivrednika "16 rešeno, četiri su u razmatranju, dok sedam ne može biti zadovoljeno", ali poljoprivrednici insistiraju da su potrebni "konkretni odgovori" i smislen dijalog sa vladom.

Poljoprivrednici u Grčkoj protestuju zbog kašnjenja isplata subvencija iz EU, nadoknada koje im država duguje, restrukturiranja duga, nabavke goriva bez poreza i paketa mjera za rješavanje teških okolnosti koje su ih zadesile ove godine.