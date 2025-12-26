Tinejdžeri piju sopstvenu krv i završavaju u bolnici zbog Tik Tok izazova

Tinejdžeri sve što vide na društvenim mrežama, većinom uzimaju zdravo za gotovo, baš kao i dječak koji je pio sopstvenu krv, jer je vidio da "tako treba"! I zaglavio u bolnici.

Nije poznato koliko dugo je to radio, ali se poslije izvjesnog vremena njegovo zdravstveno stanje pogoršalo. Povraćao je krv, bio malaksao i pod temperaturom, pa je majka alarmirala ljekare. Hospitalizovan je s dijagnozom akutnog trovanja.

Doktori su ostali zatečeni kada im je priznao da je na društvenim mrežama gledao snimak i da je povjerovao.

"Krv je bogata gvožđem, a ono što želudac mora da stvari promijeni se pod uticajem hlorovodonične kiseline. U samoj krvi ima dosta gvožđa koje ne može da se prenese dalje ukoliko nema vitamina C, ali i drugih minerala, uz mnogo toga što iritira sluznicu želuca i stvara zapaljenski proces u digestivnom traktu", objašnjava za Kurir specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić i dodaje:

"Otuda i to povraćanje, malaksalost. I temperatura može biti kao posljedica unijete doze krvi. Uglavnom je štetnost značajna. Najopasnije je slijediti tuđe primjere ne konsultujući se s ljekarima, psiholozima, roditeljima."

Psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović istakla je da nije usamljen slučaj da neki Tiktok trend loše utiče na mentalno i fizičko zdravlje mladih:

"Nažalost, u takvom svijetu živimo da se više okrećemo savjetima vještačke inteligencije ili Tiktoka po pitanju svega, pa i po pitanju zdravlja. To pokazuje koliko nam je sistem vrijednosti izokrenut i koliko navodni Tiktok stručnjaci i influenseri imaju jak uticaj na našu djecu. Smatram da je uloga roditelja jako bitna u smislu selekcije sadržaja, odnosno da roditelji moraju da budu više uključeni u život svoje djece. Nedavno istraživanje je pokazalo da deca provode maksimalno 22 minuta dnevno u komunikaciji s roditeljima, što je za nas kao društvo i kao roditelje obeshrabrujuće. Srbija je pogodno tlo da se i ovaj Tiktok trend pojavi kod nas. Roditelji, oprez."

(Kurir)