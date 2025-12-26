Često osjećate vrtoglavicu kada ustanete? Obratite pažnju na ove znakove

Osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice nakon ustajanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja medicinski je poznat kao ortostatska hipotenzija. Ovo stanje, koje pogađa do 20 procenata ljudi starijih od 65 godina, ali se može javiti u bilo kojem uzrastu, uzrokovano je iznenadnim i privremenim padom krvnog pritiska.

Iako epizode mogu biti blage i kratkotrajne, česta pojava ovog simptoma nikada ne smije biti ignorisana jer može ukazivati na dublji problem i povećati rizik od opasnih padova i povreda.

Pad krvnog pritiska

Kada promijenimo položaj iz ležećeg u stojeći, gravitacija povlači približno 300 do 800 mililitara krvi u donji dio tijela, što uzrokuje trenutni pad krvnog pritiska jer se manje krvi vraća u srce.

U zdravom tijelu, posebne ćelije osjetljive na pritisak, zvane baroreceptori, koje se nalaze blizu srca i karotidnih arterija, odmah šalju signal mozgu. Kao odgovor, autonomni nervni sistem naređuje srcu da kuca brže i jače, a krvnim sudovima da se suze, stabilizujući pritisak u roku od nekoliko sekundi.

Kod ortostatske hipotenzije, ovaj kompenzacioni mehanizam je oštećen, prespor ili nedovoljno efikasan, ostavljajući mozak privremeno lišenim kiseonika, što dovodi do vrtoglavice, zamućenog vida, slabosti, a u teškim slučajevima i kratkotrajnog gubitka svijesti (sinkopa).

Kada promijenimo položaj iz ležećeg u stojeći, može doći do pada krvnog pritiska jer se manje krvi vraća u srce.

Najčešći i lako se liječi uzrok povremene vrtoglavice pri ustajanju je dehidracija. Ne pijemo tečnost tokom noći, pa je volumen krvi često smanjen ujutru, što može dovesti do izraženijih simptoma. Visoka temperatura, povraćanje, dijareja ili intenzivno vježbanje imaju sličan efekat.

Ponekad se problem javlja i nakon obilnog obroka, kada tijelo preusmjerava veliku količinu krvi u digestivni sistem. Pored toga, dugotrajno ležanje zbog bolesti ili povrede može oslabiti tijelo i doprinijeti pojavi ortostatske hipotenzije. Međutim, ako se epizode ponavljaju bez očiglednog razloga, treba istražiti druge moguće uzroke.

Hronična ortostatska hipotenzija je često simptom, a ne sama bolest. Može biti povezana sa različitim stanjima, od srčanih problema kao što su aritmija, srčana insuficijencija ili bolest srčanih zalistaka, do endokrinih poremećaja kao što su bolesti štitne žlijezde, Adisonova bolest ili dijabetes, koji mogu oštetiti živce odgovorne za regulaciju krvnog pritiska.

Neurološki poremećaji kao što su Parkinsonova bolest, demencija sa Levijevim tijelima ili multiple sistemske atrofije takođe su česti krivci. Pored toga, mnogi lijekovi mogu imati ortostatsku hipotenziju kao neželjeni efekat, uključujući one koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska (diuretici, beta-blokatori), antidepresive, antipsihotike i lijekove za erektilnu disfunkciju.

Ako vrtoglavicu prati mučnina ili ponovljeno povraćanje, zujanje u ušima ili glavobolja, obavezno se hitno javite ljekaru.

Kada vrtoglavica postaje znak upozorenja?

Iako je blaga vrtoglavica koja traje nekoliko sekundi obično bezopasna, postoje jasni znaci da vaša vrtoglavica zahtijeva hitnu medicinsku procjenu.

Ako osjetite vrtoglavicu prilikom ustajanja i bilo koji od sljedećih simptoma, ne odlažite posjetu ljekaru ili hitnoj pomoći:

jaka ili iznenadna glavobolja

mučnina ili ponovljeno povraćanje

problemi sa vidom kao što su dvostruki vid ili zamućenje koje ne nestaje

iznenadni gubitak sluha ili zujanje u ušima

Budite posebno oprezni ako osjetite slabost, peckanje ili utrnulost u rukama ili nogama, imate poteškoća sa govorom, teturate se, spotičete se ili ne možete da održite ravnotežu.

Gubitak svijesti, čak i na samo nekoliko sekundi, bol u grudima, palpitacije, kratak dah, ukočen vrat, visoka tjelesna temperatura ili vrtoglavica nakon povrede glave apsolutni su razlozi za hitnu medicinsku intervenciju.

Ne ignorišite upozorenja svog tijela

Ignorisanje česte i teške ortostatske hipotenzije može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Padovi kao posljedica nesvjestice najčešća su i najopasnija komplikacija, posebno kod starijih osoba, i mogu rezultirati ozbiljnim prelomima i drugim povredama. Pored toga, stalne fluktuacije krvnog pritiska i smanjen protok krvi u mozak faktori su rizika za moždani udar.

Dugoročno gledano, ovo stanje može biti povezano i sa povećanim rizikom od razvoja drugih kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčanu insuficijenciju i atrijalnu fibrilaciju. Stoga je ključno na vrijeme prepoznati problem, potražiti uzrok i započeti odgovarajuće liječenje ili promjene načina života, kao što je sporije ustajanje, pijenje dovoljno tečnosti i izbjegavanje poznatih okidača, prenosi ordinacija.hr.