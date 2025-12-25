Logo
Large banner

Crna limunada je postala pravi hit u svijetu, a evo kako se pravi

25.12.2025

14:28

Komentari:

0
Црна лимунада је постала прави хит у свијету, а ево како се прави
Foto: Printscreen/X/trinityserbia

Limunada je dobra, ali crna limunada je nešto mnogo bolje! Ovaj svjetski hit je najbolji napitak za detoks i uživanje. Pravićete je svaki dan!

Crna limunada se izdvaja kao najjednostavniji i najefikasniji saveznik za ravan stomak i savršeno zdravlje.

Ovih dana ste sigurno primjetili na društvenim mrežama crni napitak koji je opisan kao limunada. Nije greška, zaista je riječ o limunadi, ali ona u sebi sadrži aktivni ugalj napravljen od kokosove kore i drveta, koji tom piću daje neobičnu crnu boju.

Kako aktivni ugalj pomaže u detoksu i mršavljenju?

Ključ uspjeha crne limunade leži u aktivnom uglju, koji nije običan ugalj, već supstanca sa ogromnom poroznom površinom. On d‌jeluje kao magnet: u tijelu se ne vari, već prolazi kroz digestivni trakt i vezuje za sebe sve toksine, hemikalije i otpadne materije, pre nego što se izbaci iz organizma.

илу-цигарете-07102025

Društvo

Zabrana pušenja u Srpskoj: Kada koja odredba stupa na snagu

Ova sposobnost vezivanja pomaže u detoksikaciji, olakšava rad jetre i creva, te ubrzava metabolizam, što direktno pomaže u borbi protiv kilograma. Zato je ovo savršeno rješenje i za jutro nakon „burnog“ vikenda!

Ovaj napitak je odličan za detoksikaciju organizma i gubitak kilograma, a dobro će vam doći i nakon burnog noćnog provoda.

Osim aktivnog uglja koji možete kupiti u mnogim apotekama, za crnu limunadu vam je potrebna i voda, sok od limuna ili limete i zaslađivač poput meda ili javorovog sirupa.

Kada je najbolje piti crnu limunadu?

Da biste maksimalno iskoristili detoks potencijal, obratite pažnju na vrijeme konzumacije. Idealno je piti crnu limunadu ujutru, na prazan želudac. Aktivan ugalj treba da d‌jeluje nesmetano, pa se preporučuje da je konzumirate barem sat vremena pre doručka, ili dva sata prije i poslije uzimanja bilo kakvih lijekova, suplemenata ili vitamina.

Ako je koristite kao oporavak od mamurluka, popijte je prije spavanja i ujutru. Nikada je nemojte piti uz obrok, prenosi Krstarica.

Podijeli:

Tagovi:

limunada

napitak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?

Zdravlje

Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije obroka?

4 h

0
Буђење устајање истезање кревет

Zdravlje

Ova jutarnja navika negativno utiče na želudac

7 h

1
Болница, монитор

Zdravlje

Dječak dobio boginje i visoku temperaturu, pa umro za 3 dana: Oglasio se otac mališana

9 h

0
Čaj, cvijeće

Zdravlje

Najbolji čajevi koje trebamo piti kada nas uhvati prehlada ili gripa

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner