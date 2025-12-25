Logo
Najbolji čajevi koje trebamo piti kada nas uhvati prehlada ili gripa

Čaj, cvijeće
Foto: Pexels / Mareefe

Kada nas uhvati prehlada, šolja vrućeg čaja često je prvo za čim posegnemo.

Osim što grije i pruža osjećaj ugodnosti, topli napitak može ublažiti simptome poput kašlja i grlobolje. Održavanje hidratacije ključno je za oporavak, a čajevi bez kofeina idealan su izbor. Bogati su i polifenolima, biljnim jedinjenjima koja mogu ojačati imuni sistem i smanjiti mogućnost obolijevanja.

Zeleni čaj

Zeleni čaj sadrži katehine, vrstu polifenola koji pomažu u borbi protiv virusa, bakterija i upala. Istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje zelenog čaja može pomoći u prevenciji gripa. Jedna studija iz 2015. godine otkrila je da su osobe koje su pile zeleni čaj barem dva puta sedmično imale 61 odsto manji rizik od obolijevanja.

Za maksimalnu korist preporučuje se priprema čaja s vodom zagrijanom na 85 stepeni Celzijusa ili dugotrajno namakanje u hladnoj vodi. Ako u čaj dodate malo limuna, pojačaćete djelovanje katehina. Ipak, imajte na umu da zeleni čaj sadrži kofein, pa ga konzumirajte umjereno kako ne bi ometao san.

Čaj od ehinaceje

Ehinaceja je ljubičasti cvijet poznat po svojim ljekovitim svojstvima. Sadrži alkamide, jedinjenja koja pomažu tijelu u borbi protiv upala i virusa te jačaju imunitet. Neke studije pokazuju da preparati od ehinaceje mogu spriječiti infekcije gornjih disajnih puteva.

Istraživanje iz 2022. godine pokazalo je da je čaj od ehinaceje bio efikasniji protiv virusa od kapsula. Važno je napomenuti da ehinaceja možda nije bezbjedna za trudnice i dojilje, a osobe s alergijama ili hroničnim bolestima trebalo bi da se posavjetuju s ljekarom.

Čaj od bazge

Tamnoljubičaste bobice bazge bogate su antocijaninima, snažnim antioksidansima koji jačaju imuni sistem i mogu usporiti širenje virusa. Pregled istraživanja iz 2021. godine pokazao je da dodaci ishrani od bazge mogu skratiti trajanje prehlade i ublažiti njene simptome.

Ipak, dokazi o efikasnosti samog čaja od bazge su ograničeni. Prilikom pripreme potrebno je biti oprezan jer su listovi, stabljike i nezrele bobice bazge otrovni.

Čaj od kamilice

Kamilica se tradicionalno koristi za ublažavanje prehlade i kašlja zbog svojih protivupalnih i antioksidativnih svojstava. Iako ne postoje studije na ljudima koje bi direktno potvrdile da čaj od kamilice pomaže kod prehlade, dokazano je da poboljšava san. Pošto je kvalitetan odmor ključan za oporavak, kamilica može indirektno pomoći tijelu da se izbori s bolešću.

Čaj od đumbira

Đumbir sadrži jedinjenja gingerole, za koja se vjeruje da pomažu u borbi protiv virusa gripa, ali to još nije potvrđeno istraživanjima na ljudima. Studije su pokazale da dodaci ishrani od đumbira mogu smanjiti upale i zaštititi tijelo antioksidansima.

Smanjenje upala može pomoći u oporavku, ali direktan uticaj čaja od đumbira na prehladu još nije detaljno istražen.

Čaj od limuna

Iako mnogi vjeruju da čaj od limuna ublažava simptome prehlade, za to nema naučnih dokaza. Limun je bogat vitaminom C, koji može smanjiti jačinu prehlade, ali sam čaj ne sadrži značajnu količinu ovog vitamina.

Najbolji način za unos vitamina C jeste konzumiranje svježeg voća. Uprkos tome, čaj od limuna odličan je za hidrataciju, a za dodatnu korist u vruću vodu jednostavno iscijedite svježi sok od limuna.

