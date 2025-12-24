Pet savjeta za zdravlje ako radite noćne smjene

Brojne studije potvrdile su da noćni rad remeti prirodni tjelesni sat, što može dovesti do niza zdravstvenih problema.

Rad u noćnim smjenama postao je neizbježan dio savremenog svijeta, ali takav ritam rada uzima danak zdravlju.

Brojne studije potvrdile su da noćni rad remeti prirodni tjelesni sat, što može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta kancera, prenosi Indeks.hr.

Iako odustajanje od posla često nije opcija, postoje strategije koje mogu pomoći u očuvanju zdravlja i poboljšanju kvaliteta života.

Dobar san kao prioritet

Najveći izazov noćnog rada je poremećen raspored spavanja. Britanski nacionalni regulator za zdravlje i bezbjednost na radu (HSE) ističe da dosljedan raspored spavanja i buđenja pomaže u ''treniranju“ biološkog sata.

Fondacija za san (Sleep Foundation) savjetuje kontrolu izloženosti svjetlu kako biste simulirali noćne uslove i podstakli dublji i kvalitetniji san.

Strateški planirajte obroke

Noćni rad može poremetiti i raspored obroka, što utiče na kontrolu nivoa glukoze u krvi.

Studija američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) pokazala je da ograničavanje obroka na dnevne sate može smanjiti nagle skokove šećera u krvi i tako umanjiti rizik od dijabetesa.

Preporučuje se da najveći obrok pojedete tokom dana, dok bi noću trebalo izbjegavati tešku hranu i birati manje, lakše zalogaje.

Grupišite noćne smjene

Stručnjaci sa Univerziteta St. Augustine za zdravstvene nauke savjetuju grupisanje noćnih smjena kad god je to moguće.

Preporučuju i da se rasporeda spavanja prilagođenog noćnom radu pridržavate čak i slobodnim danima.

Na taj način tijelo se lakše privikava na jedan ustaljeni ritam i ne mora se neprestano prilagođavati promjenama.

Ostanite fizički aktivni

Rad noću često dovodi do sjedelačkog načina života i umora, što negativno utiče na metabolizam, raspoloženje i zdravlje srca.

Redovna fizička aktivnost, poput kratkih šetnji ili vježbi istezanja tokom pauza, može poboljšati cirkulaciju. Uz to, ključna je i hidratacija – dovoljan unos vode podržava koncentraciju, probavu i nivo energije.

Pokušajte da ograničite unos kofeina pred kraj smjene kako ne biste ometali san.

Ne zanemarujte društveni život

Noćne smjene mogu biti izolujuće i stresne jer se vaš raspored često ne poklapa sa društvenim i porodičnim obavezama.

Mentalno zdravlje direktno utiče na kvalitet sna i opšte fizičko stanje. Zato je važno održavati kontakt s prijateljima i porodicom u slobodno vrijeme.

Tehnike opuštanja poput meditacije, dubokog disanja ili umirujućih rutina prije spavanja takođe mogu pomoći u smanjenju stresa, prenosi Una.