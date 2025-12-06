Da li spavanje na stomaku može da izazove glavobolju?

Buđenje s pulsirajućom glavoboljom koja popušta tek nakon nekoliko sati nije rijetkost. Uzroci mogu da budu stres, dehidracija ili manjak sna, ali, kako upozorava dr Sanjaj Mančanda, načelnik Od‌jeljenja za medicinu spavanja bolnice Sir Ganga Ram u Nju Delhiju, često je problem u samom položaju tijela tokom noći.

"Kod pojedinih ljudi glavobolja može da bude posljedica slip apneje, poremećaja disanja tokom sna, pri kojem dolazi do prekida disanja i smanjenog dotoka kiseonika", objašnjava dr Mančanda.

Osoba se tada budi umorna, s pritiskom u glavi i osjećajem iscrpljenosti.

Zašto je najgore za kičmu?

Ako se spava na stomaku, glava mora da se okreće u stranu da bi se disalo. Takav položaj stvara neprirodan ugao u vratu, pomjera kičmu i napreže mišiće, što s vremenom dovodi do bola u vratu, ramenima i glavi. Nepravilno poravnanje tijela ograničava i protok krvi, pa se javlja osjećaj zategnutosti i pritiska u pred‌jelu potiljka, navodi doktor.

Kada sinusi postanu problem

Određene poze mogu da pogoršaju i sinusne glavobolje. Kada se spava potpuno ravno, sinusi se teže drenira¬ju, naročito kod onih koji već imaju zapušen nos. Tako se stvara dodatni pritisak u čelu i sljepoočnicama.

Zanimljivosti Tri znaka čeka nevjerovatna sreća u idućoj sedmici

"Ni uslovi u sobi nisu zanemarljivi. Previsoka ili preniska temperatura i suv vazduh remete san, napinju mišiće i isušuju sluzokožu, što povećava rizik od sinusnih bolova", upozorava doktor.

Kako spriječiti bolove?

Ako ne možete odmah da promijenite svoju naviku, koristite tanak jastuk ili ga potpuno izbacite da biste smanjili napetost u vratu, savjetuje dr Mančanda. Optimalna temperatura i dovoljna vlažnost u sobi pomažu tijelu da se opusti i odmori.

"Spavanje na stomaku može da d‌jeluje prijatno, ali dugoročno opterećuje vrat, ramena i glavu. Male promjene u položaju i navikama mogu da spriječe glavobolje i obezbijede mirniji san", poručuje doktor.

Savjeti za miran san

Najbolje se spava kada je tijelo u prirodnom, opuštenom položaju i kada su vrat i kičma u ravni. Idealna temperatura sobe je između 18 i 21 stepeni, a umjerena vlažnost sprečava isušivanje sluzokože i napetost mišića. Prije odlaska u krevet izbjegavajte obilne obroke, alkohol i svjetlost ekrana, jer sve to remeti ritam spavanja utiče i na jutarnje buđenje, prenosi Kurir.