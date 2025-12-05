Logo
Tetovaže utiču na imunološki sistem

SRNA

05.12.2025

Тетоваже утичу на имунолошки систем

Tetovaže nisu samo ukras na koži, već mogu da promijene način na koji imunološki sistem reaguje na bolesti, pokazalo je novo istraživanje Instituta za biomedicinska istraživanja u Švajcarskoj.

Naučnici upozoravaju da ono što izgleda kao kozmetički postupak može da utiče na način na koji se tijelo bori protiv bolesti, prenijela je agencija DPA.

Nova studija Instituta za biomedicinska istraživanja u Švajcarskoj bila je fokusirana na toksičnost mastila za tetoviranje, posebno na tri najčešće korištene boje: crnu, crvenu i zelenu.

"Ovaj rad predstavlja najopsežniju studiju do sada o efektu mastila za tetoviranje na imunološki odgovor i ukazuje na ozbiljne zdravstvene probleme povezane sa praksom tetoviranja", saopštili su istraživači.

Studija, objavljena u žurnalu PNAS, otkrila je da mastilo za tetoviranje ne samo da ostaje u koži već i putuje kroz tijelo i akumulira se u imunološkom sistemu, gdje može da ostane godinama.

Unutar ovih tkiva, mastilo pokreće ćelijsku smrt, jer makrofagi, ključne imunološke ćelije, ne mogu da svare zarobljeni pigment, što uzrokuje upalu koja može da oslabi odbrambene snage organizma.

Reakcija je bila jača kod tetovaža napravljenih crvenim i crnim mastilom. U testovima sa miševima, naučnici su primijetili da pigmenti brzo putuju do limfnih čvorova životinja, gdje se akumuliraju u periodu od dva mjeseca.

tetovaža

Ženeva

zdravlje

