Ostavio djevojku samu na najvišoj planini u Austriji, ona se smrznula i umrla

05.12.2025

09:55

Foto: Unsplash

Muškarac (36) suočava se sa optužbama za ubistvo iz nehata nakon što je u januaru ostavio svoju djevojku (33) da se smrzne na Grosglokneru, najvišoj planini Austrije.

Iskusni planinar je navodno ostavio svoju partnerku samu 6,5 sati da potraži pomoć, tokom kojih je ona preminula od ekstremne hladnoće, izvještava Dejli mejl .

Par iz Salcburga bio je samo 50 metara od vrha planine visoke 3.798 metara kada je žena počela da gubi snagu i više nije mogla da nastavi uspon. Njen partner, umjesto da ostane sa njom, navodno ju je ostavio i sam otišao da potraži pomoć, ali je bilo prekasno. Nakon višemjesečne istrage, državno tužilaštvo ga je optužilo za ubistvo iz nehata iz teške nepažnje, a preti mu kazna zatvora do tri godine.

Optužnica je otkrila ozbiljne nedostatke

Državno tužilaštvo je u svojoj izjavi navelo niz fatalnih grešaka. „Okrivljeni je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, hipotermičnu i dezorijentisanu oko 50 metara ispod krsta na vrhu Grosgloknera“, navodi se u optužnici.

„Žena se smrzla. Pošto je optuženi, za razliku od svoje djevojke, već bio veoma iskusan u planinarenju na velikim visinama i planirao je turu, smatran je odgovornim turističkim vodičem.“ Istražitelji su, analizirajući podatke sa mobilnih telefona, sportskih satova i izjava stručnjaka, utvrdili da muškarac nije uzeo u obzir da je njegova partnerka neiskusna i da joj je to bio prvi uspon na veliku visinu takve težine.

Takođe je optužen da je napustio turu dva sata kasnije nego što je planirano i da nije imao dovoljno opreme za hitne slučajeve. Čak i kada ju je napustio, nije je stavio na mjesto zaštićeno od vjetra niti je koristio bivak torbu ili ćebe za spasavanje.

Tuzilastvo BiH

BiH

Sedmoro pripadnika UIO i Granične policije optuženi za mito

Dodatni problem je bila neprikladna oprema koju je žena koristila - splitbord i mekane čizme za snijeg, koje se smatraju potpuno neadekvatnim za mješoviti teren na takvoj nadmorskoj visini. S obzirom na teške vremenske uslove, sa vjetrovima do 75 km/h i temperaturama koje su se zbog vjetra osjećale kao -20 stepeni, tužilaštvo smatra da je par trebalo da se okrene i vrati mnogo ranije.

Optuženi nisu uputili poziv u pomoć prije mraka, iako su bili u nevolji od oko 20:50 časova. Kada je policijski helikopter preletio njihovo područje u 22:50 časova, čovek navodno nije davao nikakve signale. Alpska policija je pokušala da ga kontaktira i tek oko 00:35 časova on je odgovorio na poziv.

Sadržaj razgovora je nepoznat, ali nakon njega nije ponovo kontaktirao spasioce, već je isključio zvuk na mobilnom telefonu i odložio ga. Tek u 3:30 ujutru, nakon što je satima bio odvojen od djevojke, konačno je obavestio spasilačke službe.

Odbrana: „Bila je to tragična nesreća“

Spasilački helikopter nije mogao da poleti u zoru zbog jakih vjetrova. Gorski spasioci su stigli do žrtve tek nešto poslije 10 časova, ali su mogli samo da potvrde njenu smrt. Advokat optuženog, Kurt Jelinek, rekao je medijima: „Moj klijent duboko žali zbog načina na koji su se stvari odvijale.“

Međutim, odbrana „i dalje pretpostavlja da je to bila tragična, smrtonosna nesreća“. Suđenje je zakazano za 19. februar 2026. godine u Regionalnom sudu u Insbruku. Slučaj takođe podsjeća na tragediju u avgustu , kada je ruska planinarka Natalija Nagovicina (47) proglašena mrtvom nakon što je dve nedjelje bila zarobljena na planini visokoj preko 7.000 metara u Kirgistanu.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić o Reformskoj agendi: Dokaz da možete biti na EU putu, a da sačuvate sopstveni interes i identitet

Nagovicina je slomila nogu prilikom penjanja na Vrh Pobede i ostala je bespomoćna u svom šatoru. Nakon više neuspjelih pokušaja spasavanja, područje je snimljeno dronom sa termalnom kamerom koja nije pokazivala znake života.

„Na osnovu analize dobijenih podataka i uzimajući u obzir kombinaciju faktora, uključujući ekstremne vremenske uslove i specifičnosti područja, na lokaciji Nagovicina nisu pronađeni znaci života“, saopštila je tada državna bezbednosna agencija.

