RHMZ Srbije izdao upozorenje: U ovim gradovima temperatura ispod nule, snijeg napadao i do 40 cm

RHMZ Srbije saopštio je da snijeg trenutno pada u Negotinu i Banatskom Karlovcu, kao i da je najniža temperatura na Crnom Vrhu gdje je izmjereno -8 stepeni Celzijusa i navodi da se do večeri očekuje prestanak padavina u većini zemlje, osim u istočnoj Srbiji gdje se prestanak snijega očekuje kasnije tokom noći.

Slab snijeg pada u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, na Crnom Vrhu, Zlatiboru, Kopaoniku, dok je u susnježica u Loznici i Zrenjaninu.

RHMZ navodi da je visina snježnog prekrivača na Crnom Vrhu 27 centimetara, a u Negotinu 9.

Osim na Crnom Vrhu, temperatura ispod nule je i u Negotinu, Ćupriji, Zaječaru, na Kopaoniku i Zlatiboru, dok je Beogradu u 17 časova izmjeren stepen 1 Celzijusovih.

RHMZ navodi da je danas u Srbiji vrijeme oblačno, sa snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, a u Vojvodini su padavine uglavnom u vidu kiše ili susnježice.

Vjetar slab i umjeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.

U istočnoj Srbiji usled intenzivnih padavina i jakog vjetra stvaranje snježnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predjelima.

Na području Beograda oblačno i vjetrovito, sa slabim snijegom, u višim dijelovima grada uz manji snježni pokrivač, vjetar umjeren i jak istočni i jugoistočni vjetar.

Na snazi je narandžasti meteoalarm u istočnoj Srbiji, u Vojvodini zeleni, a u ostatku zemlje žuti meteoalarm.

Ranije danas, RHMZ je izdao upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snježnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetra u nižim predjelima Timočke i Negotinske Krajine, kao i više od 30 do 40 centimetara u planinskim predjelima Karpatske oblasti.

