Francuska na udaru: Izdato hitno upozorenje

Izvor:

Tanjug

24.12.2025

07:48

Француска, снијег
Foto: Unsplash

Francuska meteorološka služba Meteo-Frans stavila je departmane Ardeš i Drom u narandžasti stepen upozorenja zbog snijega i leda, dok je departman Ero prebačen sa crvenog na narandžasti stepen upozorenja zbog poplava, saopštili su danas zvaničnici.

Za Ardeš i Drom prognozirane su sniježne padavine u večernjim satima i tokom prvog dijela noći, uz očekivanih pet do deset centimetara snijega u ravničarskim područjima, piše BFM.

Departman Ero, koji je od ponedjeljka popodne bio pod crvenim upozorenjem zbog poplava, ponovo je stavljen pod narandžasti stepen pripravnosti.

Iako je nivo vode počeo da opada tokom noći, vlasti upozoravaju da hidrološka situacija i dalje zahtijeva oprez.

U departmanu Rona, gdje je na snazi žuto upozorenje, Meteo-Frans najavljuje dva do pet centimetara snijega, posebno u oblasti Liona.

Sniježne padavine očekuju se i u Overnji, Burgundiji i regionu Centralna Francuska tokom večeri i noći.

Tokom noći snijega može da padne i u južnoj Normandiji, regionu Pej de la Loar i sjevernom Poatuu, dok se u Bretanji sniježne padavine očekuju sutra ujutru.

U tim područjima lokalno se prognozira jedan do dva centimetra snijega, uglavnom na višim nadmorskim visinama.

Francuska

Snijeg

Kiša

Poplave

