Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Dan zahtijeva da usporite i korigujete poslovne planove jer trenutno zavisite od tuđeg strpljenja. U ljubavi je ključno da promijenite ton komunikacije jer partner može pogrešno shvatiti vašu direktnost, dok bi slobodni trebalo da sačekaju da prođe faza neodlučnosti prije prvog koraka. Izbjegavajte bilo kakvo mentalno forsiranje.

Bik

Praktičan pristup poslu donosi najbolje rezultate, pa se fokusirajte na završavanje starih obaveza umjesto na pokretanje novih projekata. Zauzeti će danas mir tražiti u konkretnim dokazima ljubavi, dok će slobodni radije birati samoću i kućni mir nego neizvjesnost. Vaše zdravlje je sasvim stabilno.

Blizanci

Moguća je konfuzija u dogovorima, pa je važno da ne donosite važne poslovne zaključke na osnovu neprovjerenih informacija. U emotivnim odnosima previše analizirate svaku partnerovu riječ, što kvari atmosferu, a slobodni se nalaze u procjepu između jake želje za bliskošću i iznenadne potrebe da ostanu sami. Odmarajte se zbog naglašenog mentalnog zamora.

Rak

Emocionalni odnos prema obavezama može vam otežati koncentraciju, pa se trudite da ne ulazite u tuđe probleme. Pojačana osjetljivost može vas navesti da pogrešno tumačite partnerove postupke, dok bi slobodni mogli pasti u iskušenje da obnove komunikaciju sa nekim iz prošlosti. Izbjegavajte nepotrebno emotivno iscrpljivanje.

Lav

Osjećaj odgovornosti na poslu je jak, ali ne pokušavajte sve držati pod kontrolom jer danas pobjeđuje strpljenje. Partner će od vas zahtijevati mnogo više pažnje i nježnosti nego što ste spremni dati, dok slobodne može zaintrigirati jedna povučena i misteriozna osoba. Usporite tempo i pobijedite umor.

Djevica

Iako ste fokusirani na rad, postoji rizik da se izgubite u detaljima dok neko od vas očekuje rezultate koje je trenutno nerealno pružiti. U vezama je važno da ne insistirate na savršenim odgovorima jer niko nije bez mane, a slobodni neka prestanu analizirati svaki signal simpatije. Potrebno vam je kvalitetno opuštanje.

Vaga

Ovo nije idealan dan za važne odluke, pa je bolje da samo posmatrate situaciju na poslu i čekate bolji trenutak za akciju. Ako ste u vezi, danas ćete jasno vidjeti koliko se žrtvujete za mir u kući i poželjećete više ravnoteže, dok slobodne Vage može pratiti osjećaj blage sjete. Zdravlje je na zadovoljavajućem nivou.

Škorpija

Pred vama je intenzivan radni dan u kojem ćete uočiti propuste koje drugi previđaju, ali mudro ćutite dok ne dođe pravi trenutak. Emocije su vam intenzivne, ali ih uporno držite u sebi, što kod partnera stvara nesigurnost, dok slobodne Škorpije maštaju o osobi iz radnog okruženja. Pronađite vrijeme za neophodan odmor.

Strijelac

Ideje koje imate su odlične, ali dan od vas traži više realizma i konkretnih djela. U odnosima može doći do prolaznog razočaranja ako shvatite da ste idealizovali voljenu osobu, a slobodni bi mogli biti privučeni nekim ko im se predstavlja u ljepšem svjetlu nego što je to u stvarnosti. Čuvajte energiju za bitne stvari.

Jarac

Obaveze danas zahtijevaju maksimalnu ozbiljnost i disciplinu, a vaš uspjeh zavisi isključivo od toga koliko ste spremni da budete strpljivi. Zauzeti Jarčevi treba da pokažu više topline jer partner osjeća vašu distancu, dok će slobodni danas biti posebno oprezni i zatvoreni za nove ljude. Vaše opšte stanje je stabilno.

Vodolija

Finansijske teme i praktična pitanja izbijaju u prvi plan, pa izbjegavajte bilo kakve rizike i držite se provjerenih metoda rada. U ljubavi se javlja snažna potreba da raščistite stvari i saznate na čemu ste sa partnerom, dok će slobodni svjesno držati distancu prema osobi koja im se udvara. Nema značajnih promjena u zdravlju.

Ribe

Intuicija vam nepogrešivo govori gdje stvari na poslu škripe, ali je bitno da ne preuzimate odgovornost za tuđe greške. Emocije su vam naglašene i skloni ste da vidite samo ono lijepo, što kod zauzetih može učvrstiti vezu, ali slobodne Ribe može odvesti u maštanje o nekome ko još nije spreman za konkretne korake. Osjećate se veoma dobro danas.