Kakvo nas vrijeme očekuje za praznike?

U Bosni i Hercegovini od danas osjetno hladnije i sa čestim padavinama.

U BiH polje visokog vazdušnog pritiska postepeno slabi, pa će njegov uticaj na vremenske prilike biti sve manji. Istovremeno, novoformirani ciklon nad Ligurskim morem sredinom ove sedmice usloviće izraženiju promjenu vremena.

Hladna vazdušna masa sa krajnjeg sjeveroistoka Evrope od četvrtka će biti glavni faktor koji donosi prave zimske uslove u Bosni i Hercegovini, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda za period od 22. decembra do 6. januara 2026.

Od sutra, pa do kraja prognoziranog perioda, očekuje se promjenjivo vrijeme uz česte padavine i osjetno niže temperature vazduha, odnosno, osjetno hladnije. Najviše padavina prognozira se na zapadnu i u centralnoj Bosni, dok se u ostalim krajevima očekuje manji broj padavinskih dana. Na početku nestabilnog perioda izgledna je kiša u nizinama, koja će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama će, zbog niskih temperatura, padati snijeg i formirati se novi snježni pokrivač.

U Hercegovini se u periodu od 25. decembra do 2. januara očekuje stabilnije vrijeme, dok se od 3. januara prognoziraju nove padavine i na jugu zemlje.

Do 26. decembra temperature će biti nešto iznad decembarskog prosjeka: jutarnje vrijednosti u Bosni od -1 do 4, u Hercegovini od 3 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne u Bosni do 10, a u Hercegovini do 14 stepeni.

Od 27. decembra do kraja prognoziranog perioda očekuju se temperature uglavnom u granicama prosjeka, ali znatno niže u odnosu na trenutne vrijednosti. Minimalne temperature u Bosni biće od -6 do -1, u Hercegovini od 0 do 5 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 4, a u Hercegovini do 10 stepeni.