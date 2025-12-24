Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje za praznike?

Izvor:

ATV

24.12.2025

07:19

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Bosni i Hercegovini od danas osjetno hladnije i sa čestim padavinama.

U BiH polje visokog vazdušnog pritiska postepeno slabi, pa će njegov uticaj na vremenske prilike biti sve manji. Istovremeno, novoformirani ciklon nad Ligurskim morem sredinom ove sedmice usloviće izraženiju promjenu vremena.

Hladna vazdušna masa sa krajnjeg sjeveroistoka Evrope od četvrtka će biti glavni faktor koji donosi prave zimske uslove u Bosni i Hercegovini, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda za period od 22. decembra do 6. januara 2026.

Od sutra, pa do kraja prognoziranog perioda, očekuje se promjenjivo vrijeme uz česte padavine i osjetno niže temperature vazduha, odnosno, osjetno hladnije. Najviše padavina prognozira se na zapadnu i u centralnoj Bosni, dok se u ostalim krajevima očekuje manji broj padavinskih dana. Na početku nestabilnog perioda izgledna je kiša u nizinama, koja će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama će, zbog niskih temperatura, padati snijeg i formirati se novi snježni pokrivač.

Затвор

Svijet

Pronađeno tijelo nestale djevojčice, majka uhapšena

U Hercegovini se u periodu od 25. decembra do 2. januara očekuje stabilnije vrijeme, dok se od 3. januara prognoziraju nove padavine i na jugu zemlje.

Do 26. decembra temperature će biti nešto iznad decembarskog prosjeka: jutarnje vrijednosti u Bosni od -1 do 4, u Hercegovini od 3 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne u Bosni do 10, a u Hercegovini do 14 stepeni.

Od 27. decembra do kraja prognoziranog perioda očekuju se temperature uglavnom u granicama prosjeka, ali znatno niže u odnosu na trenutne vrijednosti. Minimalne temperature u Bosni biće od -6 do -1, u Hercegovini od 0 do 5 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 4, a u Hercegovini do 10 stepeni.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

Svijet

Pronađeno tijelo nestale djevojčice, majka uhapšena

5 h

0
Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

Hronika

Muškarac povrijeđen u požaru, hitno hospitalizovan

5 h

0
НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

Republika Srpska

NSRS o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću

5 h

0
У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори

Banja Luka

U Banjaluci stručni skup o Trgovskoj gori

5 h

0

Više iz rubrike

Славимо Светог Данила Столпника, ово су обичаји

Društvo

Slavimo Svetog Danila Stolpnika, ovo su običaji

5 h

0
Гдје потражити помоћ због алкохолизма?

Društvo

Gdje potražiti pomoć zbog alkoholizma?

14 h

0
За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати

Društvo

Za sve one koji trpe nepravdu: Sutra je važan praznik, ovaj običaj se mora ispoštovati

15 h

0
Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Društvo

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner