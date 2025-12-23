Za sve one koji trpe nepravdu: Sutra je važan praznik, ovaj običaj se mora ispoštovati

Izvor:
U srpskom narodu dan posvećen Sveti Danilo Stolpnik vezuje se za smirenje, trpljenje i tihu molitvu. Ovaj svetitelj se ne doživljava samo kao veliki asketa, već i kao snažan zaštitnik blagih i mirnih ljudi, onih koje život često stavlja na iskušenja upravo zbog njihove dobrote.
Sveti Danilo rođen je 409. godine u selu Merata, nedaleko od grada Samosate, na obali rijeke Eufrat. Prema predanju, još kao dvanaestogodišnjak krišom je pobjegao u manastir, vođen snažnom željom za molitvom i tihovanjem.
Iako su monasi u početku odbijali da ga prime zbog mladosti, Danilova upornost bila je jača. Na kraju su popustili, a roditelji, koji su ga ubrzo pronašli, saglasili su se da ostane u manastiru. Narod vjeruje da je upravo ta rana odlučnost bila prvi znak njegove velike duhovne snage.
Osim monaškog života, Danilo je imao još jednu želju - da upozna čuvenog asketu Simeon Stolpnik. Ta želja mu se ispunila tokom posjete Antiohiji, kada je, prema predanju, shvatio da je i njegov put put samoće, molitve i potpunog odricanja.
Nedugo zatim, Danilo odlazi u predgrađe Carigrada, gdje se 460. godine penje na stub i započinje život stolpnika, simbolično postavši nasljednik Simeona.
Narod je brzo počeo da vjeruje u iscjeliteljske i proročke moći Svetog Danila. Zbog velikog broja ljudi koji su dolazili po savjet i molitvu, napravljen mu je veći stub. Smatralo se da njegove riječi donose utjehu, ali i tačna proročanstva.
Predanje kaže da je mogao da vidi sudbine ljudi i da je prorekao datume smrti mnogih uglednika svog vremena. Upravo zbog toga se vjeruje da mu se danas posebno mole oni koji traže izlaz iz teških životnih situacija.
Kao mudar i duhovno snažan čovjek, Sveti Danilo imao je i veliki uticaj u tadašnjem društvu. Posebno ga je poštovao car Lav, koji je naredio da se na stubu postavi krov kako bi ga zaštitio od hladnoće i smrzavanja.
Narodno predanje bilježi da je car svakog važnog gosta najprije vodio kod Danila, govoreći: ''Evo pravog čuda u mome carstvu velikom“.
Sveti Danilo je, prema vjerovanju, unaprijed vidio i sopstvenu smrt. Prije nego što je preminuo 489. godine, poučio je svoje učenike kako da nastave njegovu misiju. Predanje dalje kaže da su pred njegovu smrt viđeni anđeli i apostoli kako lete oko stuba na kome je živio.
Zbog ugleda koji je stekao još za života, priređen mu je svečani i velelepni ispraćaj.
U narodu se vjeruje da se na ovaj dan treba uzdržavati od svađe, teških riječi i naglih odluka. Smatra se da Sveti Danilo naročito pomaže mirnim, strpljivim ljudima koje drugi često potcjenjuju ili iskorišćavaju.
Običaj je da se tog dana u tišini izgovori kratka molitva i zatraži pomoć u nošenju životnih tereta. Vjeruje se da iskrena molba upućena Svetom Danilu donosi olakšanje i unutrašnji mir.
Kako piše "Espreso", ovaj svetitelj i danas važi za saveznika onih koji trpe nepravdu, ali ne gube vjeru.
U crkvenoj pjesmi o Svetom Danilu kaže se da je bio "stub trpljenja", nalik Jovu u stradanjima i Josifu u iskušenjima. Upravo zato se vjeruje da njegove molitve imaju posebnu snagu za sve koji prolaze kroz teške periode, a ostaju vjerni dobru i smirenju.
(Ona.rs)
