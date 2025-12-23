Za sve one koji trpe nepravdu: Sutra je važan praznik, ovaj običaj se mora ispoštovati

U srpskom narodu dan posvećen Sveti Danilo Stolpnik vezuje se za smirenje, trpljenje i tihu molitvu. Ovaj svetitelj se ne doživljava samo kao veliki asketa, već i kao snažan zaštitnik blagih i mirnih ljudi, onih koje život često stavlja na iskušenja upravo zbog njihove dobrote.

Rano bjekstvo u manastir i znak posebnog poziva

Sveti Danilo rođen je 409. godine u selu Merata, nedaleko od grada Samosate, na obali rijeke Eufrat. Prema predanju, još kao dvanaestogodišnjak krišom je pobjegao u manastir, vođen snažnom željom za molitvom i tihovanjem.

Iako su monasi u početku odbijali da ga prime zbog mladosti, Danilova upornost bila je jača. Na kraju su popustili, a roditelji, koji su ga ubrzo pronašli, saglasili su se da ostane u manastiru. Narod vjeruje da je upravo ta rana odlučnost bila prvi znak njegove velike duhovne snage.

Susret sa Simeonom koji mu je promijenio život

Osim monaškog života, Danilo je imao još jednu želju - da upozna čuvenog asketu Simeon Stolpnik. Ta želja mu se ispunila tokom posjete Antiohiji, kada je, prema predanju, shvatio da je i njegov put put samoće, molitve i potpunog odricanja.

Nedugo zatim, Danilo odlazi u predgrađe Carigrada, gdje se 460. godine penje na stub i započinje život stolpnika, simbolično postavši nasljednik Simeona.

Vjerovanja o čudima i iscjeljenjima

Narod je brzo počeo da vjeruje u iscjeliteljske i proročke moći Svetog Danila. Zbog velikog broja ljudi koji su dolazili po savjet i molitvu, napravljen mu je veći stub. Smatralo se da njegove riječi donose utjehu, ali i tačna proročanstva.

Predanje kaže da je mogao da vidi sudbine ljudi i da je prorekao datume smrti mnogih uglednika svog vremena. Upravo zbog toga se vjeruje da mu se danas posebno mole oni koji traže izlaz iz teških životnih situacija.

Poštovanje cara i zaštita od stradanja

Kao mudar i duhovno snažan čovjek, Sveti Danilo imao je i veliki uticaj u tadašnjem društvu. Posebno ga je poštovao car Lav, koji je naredio da se na stubu postavi krov kako bi ga zaštitio od hladnoće i smrzavanja.

Narodno predanje bilježi da je car svakog važnog gosta najprije vodio kod Danila, govoreći: ''Evo pravog čuda u mome carstvu velikom“.

Smrt, znamenja i nebeska pojava

Sveti Danilo je, prema vjerovanju, unaprijed vidio i sopstvenu smrt. Prije nego što je preminuo 489. godine, poučio je svoje učenike kako da nastave njegovu misiju. Predanje dalje kaže da su pred njegovu smrt viđeni anđeli i apostoli kako lete oko stuba na kome je živio.

Zbog ugleda koji je stekao još za života, priređen mu je svečani i velelepni ispraćaj.

Običaji i molitve na dan Svetog Danila

U narodu se vjeruje da se na ovaj dan treba uzdržavati od svađe, teških riječi i naglih odluka. Smatra se da Sveti Danilo naročito pomaže mirnim, strpljivim ljudima koje drugi često potcjenjuju ili iskorišćavaju.

Običaj je da se tog dana u tišini izgovori kratka molitva i zatraži pomoć u nošenju životnih tereta. Vjeruje se da iskrena molba upućena Svetom Danilu donosi olakšanje i unutrašnji mir.

Kako piše "Espreso", ovaj svetitelj i danas važi za saveznika onih koji trpe nepravdu, ali ne gube vjeru.

U crkvenoj pjesmi o Svetom Danilu kaže se da je bio "stub trpljenja", nalik Jovu u stradanjima i Josifu u iskušenjima. Upravo zato se vjeruje da njegove molitve imaju posebnu snagu za sve koji prolaze kroz teške periode, a ostaju vjerni dobru i smirenju.

(Ona.rs)