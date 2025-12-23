Radarski snimci najavljuju snijeg: Ovo nas očekuje za 48 sati!

Radarski snimci prikazuju da padavine u BiH počinju večeras, a posebna nas promjena očekuje u narednih 48 časova.

Radarski snimci pokazuju da su u BiH već počele padavine koje će u naredna 48 sata prerasti u snijeg.

Sutra nas očekuju padavine. Padaće najprije kiša koja se tokom noći lokalno na zapadu ledi pri tlu. Kiša će u višim, a zatim i u nižim predjelima u Krajini i na sjeveru preći u susnježicu i snijeg. Očekuje se formiranje tanjeg snježnog pokrivača. Uveče padavine slabe i postepeno prestaju u mnogim predjelima izuzev Krajine. Na jugu se očekuje jača kiša, a biće i vjetrovito.

U četvrtak nas očekuje pretežno oblačno i hladno sa slabim snijegom u višim predjelima. U nižim predjelima u Krajini i na sjeveru će biti povremenih slabih padavina u vidu kiše, susnježice i snijega. U ostalim krajevima uglavnom suvo, na jugu od prijepodneva sve sunčanije.