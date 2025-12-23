Logo
Izgradnjom kružnog toka u Boriku do smanjenja gužvi i veće bezbjednosti

Izvor:

ATV

23.12.2025

19:36

Komentari:

0
Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности
Foto: ATV

Kružni tok kod ''Audi centra“ u Boriku biće završen za šest mjeseci. Platiće ga Putevi Republike Srpske - 2,5 miliona maraka. Trebalo bi da poveća bezbjednost i smanji gužve.

"Radi se o kružnoj raskrsnici gdje imamo dva unutrašnja rotora, pojedinačne širine 5.5 metara, odnosno ukupne širine 11 metara, što će davati komoditet, sigurnost i brzinu protoka saobraćaja'', rekao je v.d. direktora "Putevi Republike Srpske", Miroslav Janković.

Ostalo je još da se osmisli rješenje za pješake, a da se izbjegne usporavanje saobraćaja u slučaju pješačkih prelaza na samoj raskrsnici. Razmišlja se ili o pasareli, ili o podvožnjaku.

"Nakon završetka radova uradiće se jedna ozbiljna studija da se sagleda mogućnost da raskrsnica primi sav broj pješaka koji bi prelazili bezbjedno ili da se rade neka nova projektna rješenja, u smislu da se radi neka pasarela, podvožnjak ili šta studija kaže'', kaže Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Кружна раскрсница код Ауди центра

Banja Luka

Ozvaničen početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

Izgradnju kružnog toka preuzeli su Vlada i preduzeće Putevi Republike Srpske, a nakon što je Grad Banjaluka ranije odustao od namjere da završi projekat. Iako je Vlada uskočila da spasi projekat, premijer je bio raspoloženiji za priču o saradnji, a ne o krivici.

"Ne želimo da građanima pričamo ko je za šta kriv i zašto se neko sa nekim nešto dogovorio, jednostavno moramo ići naprijed i moramo raditi'', rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Predstavnici banjalučke gradske uprave krivca za neuspjeh da dovrše posao vide u političkim prilikama, šta god to značilo. Uspjeli su da stignu na događaj - da pohvale Vladu.

"Rekonstrukcija ove raskrsnice bitna je za sve građane Republike Srpske, ne samo za Banjaluku. Mnoge projekte smo inicirali, započeli, naravno da je Vlada učestvovala sa sredstvima, to je tako i pohvalno, tako i treba'', kazala je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Саво Минић

Banja Luka

Minić najavio početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u Banjaluci

Putevi Republike Srpske i Grad Banjaluka potpisali su Sporazum o izgradnji kružne raskrsnice kod "Audi centra" krajem aprila prošle godine. Ništa značajno na lokaciji nije se desilo od tada. Nastavku projekta prethodilo je prepucavanje na društvenim mrežama. Gradonačelnik Banjaluke prozvao je ministra saobraćaja za proždiranje budžeta - ministar je odgovorio da su vođenje grada i projekti preveliki zalogaj za srednjoškolca na čelu grada.

Kružni tok

Borik

