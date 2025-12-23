Logo
Banjaluka se guši u smogu - rješenja još nema

ATV

23.12.2025

19:07

Загађен ваздух у Бањалуци
Foto: ATV

Ljudi se zatvaraju u kuće, ko nema sušilicu za veš smrdi na suvo meso, maske na ulicama bude traume od korone, niko više ne provjetrava domove, jer bolje da smrdi ručak koji je zagorio nego pregoreni ugalj, gume, sagorena goriva, izduvni gasovi.

Ambulante su pune ljudi koji imaju problem s disanjem - u kombinaciji s redovnim respiratornim zimskim virusima, Banjalučani se doslovno guše. Niko od odgovornih ne preduzima ništa. Građani su prepušteni sami sebi. Spasava se ko može, i kako može i zna.

''Očajne situacije zahtjevaju i očajničke mjere, pribjegli smo i tome da nabavljamo i lične prečišćivače vazduha odnosno uređaje koji jonizuju čestice vazduha u blizini lica koji ga nosi na taj način odbijaju veliki broj zagađenih čestica vazduha, pokušavamo na taj način da se sačuvamo'', kazao je Alekandar Jokić, advokat.

maska

Društvo

Koliko osoba u Srpskoj je preminulo od respiratornih bolesti

Svi redom odgovorni u lancu zaštite zdravlja ljudi i životne sredine danima samo identifikuju probleme.

''Mnogo je tu stvari koji utiču na zdrav vazduh, mnogo i ne može se ni jedna izdvojiti. I češćih polazaka autobusa i kraćih razdaljina između stanica ako koristimo autobuse koji imaju princip unutrašnjeg sagorijevanja takođe i urbanistički plan, neplanski urbanizam visine zgrada, protok vazduha, ruža vjetrova, temperaturne inverzije, hladan zrak gore, topao zrak gore, svašta'', rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić.

Prijedlog rješenja stigao je prije nekoliko dana od gradonačelnika Banjaluke u dramatičnom obraćanju naciji na društvenim mrežama. Bilo je tu mnogo mjera koje dobro zvuče, ali se jedna po jedna ispostavlja ili kao nemoguća, ili kao neefikasna, ili kao takva da je možda nećemo dočekati ako Banjaluka nastavi da prekucava dozvoljene indekse zagađenosti vazduha.

Banjalučani se snalaze kako znaju i umiju, većina je već navikla da diše na pola daha. Gosti s juga se teže navikavaju. Iz Hercegovine duvaju vjetrovi opomene Banjaluci, posebno gradonačelniku.

''Imate njegove blesimetre gdje on kaže da će staviti filtere, njemu bi bilo bolje da se bavi zašto je Banjaluka najzagađeniji grad, malo vrati zelenih površina koje je uništio i smanji stanogradnju i dovede ekološke mjere koje će smanjiti zagađenje, njegov prioritetan zadatak koji se tiče svih nas koji dolazimo u Banjaluku i ljudi koji ovdje žive'', rekao je Nebojša Vukanović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Магла у Бањалуци

Banja Luka

Građani Banjaluke i jutros udišu nezdrav vazduh

''Mi ne možemo da dišemo, mi se gušimo povećane su nam sve ambulante od pedijatrijskih do naših pulmoloških, ozbiljan je problem u pitanju i zaista moramo naći rješenje da to riješimo'', kazala je Maja Dragojević Stojić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Kada je zagađenje postalo nemoguće ignorisati, stiglo je i priznanje da je situacija ozbiljna. Premijer sad poručuje da će vazduh biti prioritet I da će se tražiti pomoć struke.

''Naravno da ovo prelazi sve neke norme koji su kako da kažem podnošljive iz tog razloga će nam to biti prioritet. Nas prvenstveno zanimaju naši gradovi ali generalno u ovom regionu vidjeli smo šta je u Sarajevu imamo problem, tražićemo pomoć struke i sigurno da ćemo morati prilagoditi neke stvari i našeg života i nekog komoditeta dok se ovo ne riješi uz naloge koje će dati struka'', rekao je premijer Republike Srpske, Savo Minić.

Загађен ваздух у Бањалуци

Banja Luka

Zašto je Banjaluka među najzagađenijim gradovima?

Struka godinama upozorava i nudi rješenja. Ona su poznata, zapisana i izračunata ali idalje čekaju da postanu obaveza a ne preporuka.

''Rješenja su svima poznata znamo koja su da se mijenja topifikaciona mreža grada, da se unapređuju kućna ložišta, da se ulaže u efikasnost energetsku, da se uvode nove autobuske linije, da se pojačava javni gradski prevoz i kontrolišu veliki zagađivači da plaćaju penale jer filteri postoje, filteri su dobra stvar za sprječavanje emisija u vazduhu i oni koji najviše zagađuju treba i da plaćaju'', rekao je Dragan Ostić, iz Centra za životnu sredinu, Banjaluka.

U odsustvu institucionalnih rješenja građani su prešli na ono što najbolje znaju - da se sami snalaze. Prilagođavaju disanje, ali i dalje lože šta stignu,voze šta signu, i kad god stignu.

zagađenje vazduha

Banjaluka

