Poznati bh. meteorolog objavio vijesti koje će obradovati sve

Brojni gradovi su i ovog jutra obavijeni gustom maglom i smogom, a slična situacija već danima vlada i u brojnim drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine.

Ipak, prema najavama meteorologa, uskoro bi moglo doći do promjene vremenskih prilika koje bi građanima napokon donijele olakšanje i čistiji vazduh.

Veći dio BiH već danima se suočava s maglovitim vremenom, ali dodatni problem predstavlja izrazito loš kvalitet vazduha.

Smog i visoke koncentracije štetnih čestica posebno pogađaju urbana područja, gdje zagađenje dostiže alarmantne nivoe.

Posebno zabrinjavajuća situacija je u Sarajevu i Banjaluci, koji se već danima nalaze pri samom vrhu svjetske liste gradova s najlošijim kvalitetom vazduha.

Najveću opasnost predstavljaju visoke koncentracije čestica PM2,5, sitnih zagađujućih čestica koje prilikom udisanja prodiru duboko u pluća, pa čak i u krvotok.

Promjena vremena

Bh. meteorolog Nedim Sladić za "Novu" BH govorio je o tome kada bi se situacija mogla popraviti i kada bi vazduh u glavnom gradu mogao postati osjetno čistiji.

“Od utorka poslijepodne, a naročito prema večernjim satima, očekujemo promjenu vremena koja će se ogledati kroz padavine, a potom i postepeno jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. To bi, od Božića, a posebno nakon Božića pa sve do kraja godine, donijelo promjenjiviju i nestabilniju atmosferu, koja će pogodovati značajnijem pročišćenju vazduha” izjavio je Sladić.

Kako tvrdi Sladić, već od katoličkog Božića nadalje kvalitet vazduha trebao bi biti znatno bolji, što znači da bi mnogi građani konačno mogli lakše disati.

Slične najave stižu i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ). Kako navode, od utorka pa do kraja radne sedmice očekuje se osjetno čišstiji vazduh, a glavni razlog za to su izgledne padavine koje će doprinijeti smanjenju zagađenja.