Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

Dok se gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u prazničnom ambijentu predstavlja kao simbol porodičnih vrijednosti, tradicije i brige za najmlađe, iza uređenih fotografija ponovo izranjaju pitanja koja se uporno guraju pod tepih – ko su ljudi koji čine njegov najuži krug i kakvu prošlost nose sa sobom?

Na fotografijama objavljenim 19. decembra 2025. godine, tokom manifestacije u centru grada, u javnosti je posebno zapaženo prisustvo Milenka Palačkovića, koji je upravljao kočijama na kojima je gradonačelnik Banjaluke dijelio paketiće najmlađim sugrađanima.

Palačković je otac Tanje Palačković, odbornice u Skupštini grada i jedne od bliskih saradnica gradonačelnika Draška Stanivukovića. Prema pisanju pojedinih medija, upravo ona ima ključnu ulogu u kadrovskim pitanjima u Gradskoj upravi. Međutim, ime njenog oca Milenka Palačkovića javnosti nije nepoznato od juče.

Prema medijskim izvještajima iz juna 2011. godine, Palačković je tada, zajedno sa još dvojicom muškaraca, uhvaćen na djelu u Novoj Topoli kod Gradiške, dok su pokušavali da iz gnijezda ukradu četiri mladunca rode. Krađa se dogodila u večernjim časovima, oko 22 časa, a spriječena je zahvaljujući brzoj reakciji mještana koji su o svemu obavijestili policiju.

Mještani su tada izražavali ogorčenje zbog, kako su naveli, nezapamćenog čina ugrožavanja divlje i zaštićene vrste. Posebno je naglašeno da su mladunci bili stari tek oko mjesec dana i potpuno bespomoćni. Iako su osumnjičeni policiji tvrdili da su ptice namjeravali odnijeti u "privatni park", lovočuvari su takvo objašnjenje ocijenili krajnje sumnjivim.

Lovočuvar Dragoljub Đukić tada je upozorio da je krađa mladunaca apsurdna i nelogična, te podsjetio da u tom periodu postoji porast šverca rijetkim vrstama ptica. Na kraju, mladunci su vraćeni u gnijezdo, a protiv osumnjičenih su najavljene prekršajne prijave zbog kršenja Zakona o lovstvu Republike Srpske.

Više od decenije kasnije, čovjek koji se bavio mutnim poslovima, sada se učestvuje u manifestacijama sa mališanima. Sve ovo vraća u fokus pitanje kakav to tim oko sebe ima Stanivuković?

Naime, Tanja Palačković, kćerka Milenka Palačkovića, danas se, prema navodima više medija, smatra jednom od ključnih osoba u gradskoj administraciji. Pojedini mediji tvrde da ona, zajedno sa još nekolicinom bliskih saradnika gradonačelnika, bez jasno predočenih stručnih i akademskih referenci, ima presudan uticaj na zapošljavanje, preraspodjele i napredovanja u Gradskoj upravi.

Prema tim navodima, umjesto kadrova sa iskustvom i kvalifikacijama, prednost dobijaju lojalnost i politička poslušnost, dok se odluke o radnim mjestima donose u uskom krugu ljudi bliskih gradonačelniku.

Istovremeno, gradonačelnik Stanivuković u javnim nastupima poručuje da "Banjaluka funkcioniše kao porodica" i da se gradske manifestacije organizuju u duhu zajedništva, tradicije i morala. Upravo zato, kritičari smatraju da bi isti principi morali važiti i kada je riječ o izboru najbližih saradnika i standardima koje oni ispunjavaju.

Praznične kočije, paketići i osmijesi djece lako privuku pažnju javnosti, ali ne brišu pitanja o prošlosti, kadrovskim praksama i stvarnoj prirodi upravljanja gradom. A ta pitanja, po svemu sudeći, tek će dolaziti na dnevni red, piše Centralni portal.