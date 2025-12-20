Banjaluka jutros najzagađenija: Izbjegavajte boravak napolju

Banjaluka jutros ima najzagađeniji vazduh u BiH, a slijede je Tuzla i Sarajevo, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 164, u Tuzli 158, a u Sarajevu 151, objavljeno je na internet stranici Zrak.ekoakcija.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju, navedeno je u objavi.

U Travniku i Maglaju indeks kvaliteta vazduha je 127, u Zenici i Visokom 116, Lukavcu 111, Ilijašu 106, Vogošći 101, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.