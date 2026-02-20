Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

Izvor:
Sputnik Srbija
20.02.2026
18:06
Komentari:0
Vladimir Zelenski pokušava da ubjedi Evropsku uniju da Ukrajina, navodno, pobjeđuje u sukobu protiv Rusije, ali u EU svi znaju da Kijev gubi, izjavio je slovački premijer Robert Fico.
"(Vladimir) Zelenski često prisustvuje (sastancima) Evropskog savjeta. Kada ga pitate o vojnoj situaciji (u zoni sukoba), on odgovara: "Pobjeđujemo!", rekao je Fico u govoru objavljen je na njegovoj Fejsbuk stranici.
Svi znamo da gubite, primjetio je šef slovačke vlade.
Takođe je napomenuo da politika sankcija Evropske unije nema uticaja na tok sukoba u Ukrajini i da je strategija usmjerena na slabljenje Rusije dokazala svoju neadekvatnost.
Svijet
32 min0
Svijet
47 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
19
18
06
18
02
17
53
Trenutno na programu