Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

Izvor:

Sputnik Srbija

20.02.2026

18:06

Фицо Зеленском: Узалуд нас убјеђујеш – сви у ЕУ знају да Украјина губи у сукобу
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Vladimir Zelenski pokušava da ubjedi Evropsku uniju da Ukrajina, navodno, pobjeđuje u sukobu protiv Rusije, ali u EU svi znaju da Kijev gubi, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"(Vladimir) Zelenski često prisustvuje (sastancima) Evropskog savjeta. Kada ga pitate o vojnoj situaciji (u zoni sukoba), on odgovara: "Pobjeđujemo!", rekao je Fico u govoru objavljen je na njegovoj Fejsbuk stranici.

Svi znamo da gubite, primjetio je šef slovačke vlade.

Takođe je napomenuo da politika sankcija Evropske unije nema uticaja na tok sukoba u Ukrajini i da je strategija usmjerena na slabljenje Rusije dokazala svoju neadekvatnost.

