Zastrašujući snimak: Robot likvidirao ruskog vojnika

Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa fronta u Ukrajini koji prvi put prikazuje direktan sukob između ukrajinskog robota i ruskog vojnika i to u sukobu izbliza.

Snimak se pripisuje 411. posebnoj četi bespilotnih sistema "Jastrebovi". Nije poznato gde se tačno okršaj dogodio i kada.

Video je objavljen na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru, a prikazuje kako se vozilo noću probija stazom između uništenih seoskih kuća.

Svijet Pokušan atentat na Zalužnog?

Kamera na robotu brzo se pomjera lijevo i desno, dok cijev mitraljeza "Browning M2" pretražuje teren. Između zgrada skriva se usamljeni ruski vojnik.

Ukrainian ground drone armed with a Browning M2 eliminates a Russian infantryman in a close-range firefight. pic.twitter.com/g6lchzgXSn — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 17, 2026

Dron s infracrvenom kamerom otkriva njegov položaj, dok on u panici traži zaklon. Na snimku iz vazduha vojnik je vidljiv kao bijela silueta na crnoj pozadini.

Izgleda kao da dron prosljeđuje informacije operateru naoružanog robota, otkrivajući mu tačnu lokaciju vojnika.

Ostali sportovi Poznato kad se Entoni Džošua vraća u ring

Kopneno vozilo se zaustavlja, s čistim pogledom na ruskog vojnika. Snimak iz vazduha bilježi nekoliko bljeskova iz cijevi mitraljeza. Robot puca i čini se kao da pogađa vojnika dvaput.

Na snimku s drona vidi se kako bijela silueta posrće nakon prvog pogotka, a zatim pada nakon drugog. Infracrvena kamera snimila je bili trag koji izlazi iz njegovih leđa pri svakom pogotku. Pogled sa zemlje na mjestu gdje je vojnik stajao prikazuje svijetao bljesak, nalik na manju eksploziju.

(Telegraf)