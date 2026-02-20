Logo
Jovanović: Presudio veći kvalitet protivnika

Autor:

Nikola Lučić

20.02.2026

18:52

Foto: ATV

Trener košarkaša Spartaka Vladimir Jovanović rekao je da su njegovi igrači bili na visokom nivou protiv Crvene zvezde, ali da je veći kvalitet protivnika na kraju presudio.

„Crveno-bijeli“ savladali su Spartak rezultatom 86:69 u prvom polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

„Dobar dio utakmice igrali smo sjajnu košarku. Sam početak nije bio dobar, ali smo našli ritam i držali se veoma dobro. Našli smo i dobra rješenja u napadu. U nekim trenucima kada smo vodili promašili smo dosta otvorenih šuteva i onog trenutka kada su oni krenuli da igraju presing preko cijelog terena, to je napravilo razliku. Tu se vidjela razlika u odnosu na nas koji igramo ABA ligu i njih koji su i u Evroligi“, rekao je trener košarkaša Spartaka Vladimir Jovanović.

Presudila je Zvezdina serija 22:0 kojom je prelomljena utakmica.

„Odlučio sam da igram u manjoj rotaciji, igrati sa tri centra i pet bekova protiv Zvezde uopšte nije lako. Mislim da smo igrali i dobru odbranu. Međutim, energetski pad i pad koncentracije su bili jedni od razloga zašto smo pali. To je presudilo na kraju“, poručio je Jovanović.

