Jovanović: Presudio veći kvalitet protivnika

Trener košarkaša Spartaka Vladimir Jovanović rekao je da su njegovi igrači bili na visokom nivou protiv Crvene zvezde, ali da je veći kvalitet protivnika na kraju presudio.

„Crveno-bijeli“ savladali su Spartak rezultatom 86:69 u prvom polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

„Dobar dio utakmice igrali smo sjajnu košarku. Sam početak nije bio dobar, ali smo našli ritam i držali se veoma dobro. Našli smo i dobra rješenja u napadu. U nekim trenucima kada smo vodili promašili smo dosta otvorenih šuteva i onog trenutka kada su oni krenuli da igraju presing preko cijelog terena, to je napravilo razliku. Tu se vidjela razlika u odnosu na nas koji igramo ABA ligu i njih koji su i u Evroligi“, rekao je trener košarkaša Spartaka Vladimir Jovanović.

Presudila je Zvezdina serija 22:0 kojom je prelomljena utakmica.

„Odlučio sam da igram u manjoj rotaciji, igrati sa tri centra i pet bekova protiv Zvezde uopšte nije lako. Mislim da smo igrali i dobru odbranu. Međutim, energetski pad i pad koncentracije su bili jedni od razloga zašto smo pali. To je presudilo na kraju“, poručio je Jovanović.