ATV na Kupu Radivoja Koraća: Partizan poslije produžetka do plasmana u polufinale

ATV

19.02.2026

22:20

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале
Foto: ATV

Košarkaši Partizana posljednji su polufinalisti Kupa Radivoja Koraća nakon što su poslije produžetka savladali FMP rezultatom 95:90.

“Crno-bijeli” potrošili su dosta energije kako bi našli mjesto među četiri najbolja tima, a sutra od 20 i 30 igraće protiv Mege za plasman u finale.

Najefikasniji u trijumfu Partizana bio je Dvejn Vašington sa 26 poena, pratio ga je Isak Bonga sa 21.

Za ekipu FMP-a 24 poena ubacili su Filip Barna i Lazar Stefanović.

Drugi polufinalni par u Nišu čine Crvena zvezda i Spartak.

Oni svoju utakmicu igraju sutra od 16:30.

KK Partizan

Kup Radivoja Koraća

