Gligorić ponovo predsjednik OO SNSD Čelinac

Izvor:

SRNA

19.02.2026

22:48

Vlado Gligorić reizabran je večeras za predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a Čelinac na izbornoj konferenciji kojoj je prisustvovao lider stranke Milorad Dodik.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da u Čelincu djeluje profilisana struktura ljudi koji imaju dobru organizaciju, dobijaju povjerenje građana i kontinuirano ostvaruju dobre rezultate.

"SNSD je uzvratio Čelincu za povjerenje mnogim investicijama od izgradnje Sportske dvorane do gradskog mosta i mnogo čega. Sada gradimo obilaznicu vrijednu oko 13 miliona KM, a u planu je da nakon otvaranja mosta u Česmi u Banjaluci uradimo i još jedan ulaz, odnosno izlaz prema Čelincu", naveo je Dodik.

On je istakao rekao da se SNSD već sada priprema za ojačavanje svoje struktutre za naredne opšte izbore.

"Svjesni smo naših neprijatelja koji stanuju u Sarajevu, ali i nekih na prostorima Republike Srpske. Čekaju nas opšti izbori i na njima očekujemo apsolutnu pobjedu. Sve manje za nas bi bilo neprihvatljivo i želimo da sa koalicionim partnerima imamo dvotrećinsku većinu. Nastavićemo s njima dobru saradnju", rekao je Dodik.

Gligorić je rekao da će raditi na jačanju stranačke infrastrukture uz podršku rukovodstva stranke.

"Nastavićemo da u svakom pogledu razvijamo našu opštinu i sve njene mjesne zadjednice. Najbitnije je da Čelinac postaje lijepo mjesto za život", rekao je Gligorić.

Visoki funkcioner SNSD-a Savo Minić kaže da je zadovoljan saradnjom sa ovom lokalnom zajednicom i sa svim onim što ovdje može vidjeti.

"Brojni projekti koji su se odnosili na ovu opštinu su urađeni bilo da je riječ o zaštiti od poplava ili privredi", rekao je Minić.

