Nadzorne kamere u tramvaju koji je iskočio iz šina nisu radile

Snimak nadzornih kamera iz tramvaja koji je izletio iz šina ne postoji. Nadzorne kamere, kako saznaje Istraga.ba, u tom tramvaju nisu radile od novembra prošle godine.

Barem tako su istražiocima rekli službenici kompanije BS Telekom koja je održavala video-nadzor u vozilima GRAS-a, piše Istraga.

"Bila je kamera u kabini kod vozača i izuzeta je prilikom vještačenja. Mislim da će ona pokazati puno stvari, nalazi se u MUP-u ili u Tužilaštvu KS i ona će pokazati mnogo stvari - izjavio je 16. februara ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, govoreći o tramvajskoj nesreći u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, a četiri su povrijeđene.

Ali, od Štetine nade nema ništa. Snimak iz tramvaja ne postoji, jer je sistem snimanja “u kvaru” od kraja novembra 2025. godine. Tri izvora Istrage uključena u istragu potvrdila su da je server smješten u tramvaju koji je iskočio iz šina – u kvaru.

Prema Pravilniku o video-nadzornom sistemu u tramvajskim vozilima GRAS-a, “video-nadzorni sistem obuhvata unutrašnje kamere koje se nalaze u svakom dijelu tramvajskog vozila i kabini vozača, koje bilježe podatke izgleda i kretanja osoba i to bez zvuka”.

"Jedna kamera u kabini vozača koja snima prostor vozača i ulaz prvih vrata. Po jedna kamera u svakom dijelu tramvaja koja snima unutrašnjost tog dijela i vrata sa unutrašnje strane u tom dijelu. U svakom tramvaju su postavljene četiri kamere", navedeno je u Pravilniku.

Prema članu 8 istog Pravilnika, uređaji za snimanje se nalaze u tramvajima. Ali, u tramvaju koji je iskočio iz šina, ovaj sistem nije radio.

Da kompanija koja je održavala sistem nije vodila računa, dokazuje i član 7 Pravilnika u kojem piše da se podaci na serveru koji se nalazi u tramvaju čuvaju 30 dana. S obzirom na to da sistem pokvaren u novembru prošle godine, a da je nesreća bila u februaru ove godine, nije jasno kako GRAS i kompanija koja održavala ovaj sistem nisu uočili kvar. Sistem je, kako smo naveli, održavala kompanija BS Telekom s kojom je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao ugovore o video nadzoru.

"Zadovoljan sam što mogu reći da je u svim tramvajima postavljen videonadzor", rekao je u julu 2022. godine ministar saobraćaja KS Adnan Šteta., te dodao da je “na osnovu svih istraživanja koje je provelo Ministarstvo saobraćaja i direktnih razgovora sa građanima, jedan od tri najveća problema s kojima se građani susreću je sigurnost u javnom prevozu”.

"Očekujemo da će videonadzor doprinijeti i bržim reakcijama MUP-a KS u rješavanju svih situacija, od zaštite naših građana, uništavanja vozila i imovine svih nas do pronalaska onih koji čine prekršaje", rekao je tada ministar Šteta.

Podsjećamo, tramvaj GRAS-a iskočio je iz šina 12. februara. Nakon nesreće, po nalogu Tužilaštva KS je uhapšen vozač tramvaja Adnan Kasapović.

Uključivanjem u program, svjedokinja potvrdila nevinost vozača

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Sarajevu je odbio prijedlog za pritvor. U međuvremenu je Tužilaštvo izdalo naredbe za izuzimanje dokumentacije i snimaka koji mogu razjasniti ovaj slučaj. Ali, kada su istražioci izuzeli server iz tramvaja utvrdili su da je – u kvaru.