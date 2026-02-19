Bijeljinski poljoprivrednici još čekaju isplatu dugovanja

Sedam je dana prošlo od tematske sjednice Skupštine grada na temu poljoprivrede. Usvojeni zaključci čekaju realizaciju do kraja marta, ali rješenje onoga zbog čega su se prvobitno i okupili poljoprivrednici nije na vidiku. Na pragu proljetne sjetve, kada je potrebno najviše novca, oni još uvijek čekaju isplate iz 2024. godine i sredstva za čitavu 2025.

"Ja se iskreno nadam da će do toga doći, ukoliko ne dođe, mi ćemo umjesto u proljetnu sjetvu umjesto traktorima u njive, krenuti put drugih odredišta, da bi jednostavno tražili svoja prava. Ima još duga 450.000 KM, za 2024.godinu, i kompletna 2025. godina i mi smo tu odlučili da ako treba i svakodnevno sugerišemo da do toga dođe jer su to značajna sredstva za nas, pogotovo za proljetnu sjetvu", kaže Goran Simić, poljoprivrednik.

U gradu apsurda i manipulacije od strane jednog čovjeka na čiji se potpis za isplate čeka, svi scenariji su u igri, kažu poljoprivrednici.

"Ovo više nije smiješno, ovo je komično, mene ne bi iznenadilo da sad neko kaže treba izaći na neke blokade, da i gradonačelnik sam izađe na te blokade. Nama to ništa nije novo i ništa nije iznenađujuće", kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.

Proizvodnja pod vedrim nebom bez koje ne može da se opstane je i najizazovnija. Poljoprivrednici uvijek u niskom startu da traže ono što im treba kako bi radili, ali i zaradili. Ove godine očekuju pozitivne odgovore na svoje zahtjeve.

"Da smo tražili da Agrarni budžet bude veći, da bude 5 miliona, to su veća sredstva, ali i budžet grada je daleko veći u odnosu na neki prethodni period, mislim da je ključno da se ukinu ti limiti i da se izdaju rješenja po principu Ministarstva poljoprivrede", kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.

Ministarstvo poljoprivrede prije dva dana isplatilo je podsticaje za uljanu repicu i povrće, dinamika isplate podsticaja ide normalnim tokom, do kraja marta postoje obećanja za podsticaje za druge grane. U momentu kada su u poljoprivredi potrebna najveća ulaganja, imati sigurnost da imate sredstva za ulaganje je itekako važna, kažu poljoprivrednici..