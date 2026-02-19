Logo
Large banner

Bijeljinski poljoprivrednici još čekaju isplatu dugovanja

Autor:

Sanja Trifković

19.02.2026

19:32

Komentari:

0
Бијељински пољопривредници још чекају исплату дуговања
Foto: ATV

Sedam je dana prošlo od tematske sjednice Skupštine grada na temu poljoprivrede. Usvojeni zaključci čekaju realizaciju do kraja marta, ali rješenje onoga zbog čega su se prvobitno i okupili poljoprivrednici nije na vidiku. Na pragu proljetne sjetve, kada je potrebno najviše novca, oni još uvijek čekaju isplate iz 2024. godine i sredstva za čitavu 2025.

"Ja se iskreno nadam da će do toga doći, ukoliko ne dođe, mi ćemo umjesto u proljetnu sjetvu umjesto traktorima u njive, krenuti put drugih odredišta, da bi jednostavno tražili svoja prava. Ima još duga 450.000 KM, za 2024.godinu, i kompletna 2025. godina i mi smo tu odlučili da ako treba i svakodnevno sugerišemo da do toga dođe jer su to značajna sredstva za nas, pogotovo za proljetnu sjetvu", kaže Goran Simić, poljoprivrednik.

U gradu apsurda i manipulacije od strane jednog čovjeka na čiji se potpis za isplate čeka, svi scenariji su u igri, kažu poljoprivrednici.

"Ovo više nije smiješno, ovo je komično, mene ne bi iznenadilo da sad neko kaže treba izaći na neke blokade, da i gradonačelnik sam izađe na te blokade. Nama to ništa nije novo i ništa nije iznenađujuće", kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.

Proizvodnja pod vedrim nebom bez koje ne može da se opstane je i najizazovnija. Poljoprivrednici uvijek u niskom startu da traže ono što im treba kako bi radili, ali i zaradili. Ove godine očekuju pozitivne odgovore na svoje zahtjeve.

"Da smo tražili da Agrarni budžet bude veći, da bude 5 miliona, to su veća sredstva, ali i budžet grada je daleko veći u odnosu na neki prethodni period, mislim da je ključno da se ukinu ti limiti i da se izdaju rješenja po principu Ministarstva poljoprivrede", kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.

Ministarstvo poljoprivrede prije dva dana isplatilo je podsticaje za uljanu repicu i povrće, dinamika isplate podsticaja ide normalnim tokom, do kraja marta postoje obećanja za podsticaje za druge grane. U momentu kada su u poljoprivredi potrebna najveća ulaganja, imati sigurnost da imate sredstva za ulaganje je itekako važna, kažu poljoprivrednici..

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

poljoprivreda

Podsticaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

Svijet

"Više od 70 miliona tona ruševina": Detaljan plan za obnovu Pojasa Gaze

47 min

0
Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

Banja Luka

Sporno 27 tačaka dnevnog reda - Bez javne rasprave nema Regulacionih planova

51 min

0
Може ли се опозиција ујединити?

Republika Srpska

Može li se opozicija ujediniti?

57 min

3
Требињци љути: Цијене и потражња некретнина расту, а станови празни

Gradovi i opštine

Trebinjci ljuti: Cijene i potražnja nekretnina rastu, a stanovi prazni

44 min

0

Više iz rubrike

Требињци љути: Цијене и потражња некретнина расту, а станови празни

Gradovi i opštine

Trebinjci ljuti: Cijene i potražnja nekretnina rastu, a stanovi prazni

44 min

0
СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

Gradovi i opštine

SNSD Bijeljina: Grad u blokadi samovoljom gradonačelnika

3 h

0
Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

Gradovi i opštine

Mjesečni zakup jedna marka: Opština u Hercegovini dobija hotel

5 h

0
Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну

Gradovi i opštine

Poznato kada će biti završen nadvožnjak u Trnu

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

08

Tramp: Rat je gotov, predajte oružje

20

06

Kup "Mirza Delibašić": U petak počinje završni turnir u Boriku

19

55

Poznati sastavi za meč Zvezda Lil

19

43

Košarkaši "Mege" polufinalisti Kupa Radivoja Koraća

19

32

Bijeljinski poljoprivrednici još čekaju isplatu dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner