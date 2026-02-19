Bijeljinski poljoprivrednici još čekaju isplatu dugovanja

Autor:Sanja Trifković
19.02.2026
19:32
Komentari:0
Sedam je dana prošlo od tematske sjednice Skupštine grada na temu poljoprivrede. Usvojeni zaključci čekaju realizaciju do kraja marta, ali rješenje onoga zbog čega su se prvobitno i okupili poljoprivrednici nije na vidiku. Na pragu proljetne sjetve, kada je potrebno najviše novca, oni još uvijek čekaju isplate iz 2024. godine i sredstva za čitavu 2025.
"Ja se iskreno nadam da će do toga doći, ukoliko ne dođe, mi ćemo umjesto u proljetnu sjetvu umjesto traktorima u njive, krenuti put drugih odredišta, da bi jednostavno tražili svoja prava. Ima još duga 450.000 KM, za 2024.godinu, i kompletna 2025. godina i mi smo tu odlučili da ako treba i svakodnevno sugerišemo da do toga dođe jer su to značajna sredstva za nas, pogotovo za proljetnu sjetvu", kaže Goran Simić, poljoprivrednik.
U gradu apsurda i manipulacije od strane jednog čovjeka na čiji se potpis za isplate čeka, svi scenariji su u igri, kažu poljoprivrednici.
"Ovo više nije smiješno, ovo je komično, mene ne bi iznenadilo da sad neko kaže treba izaći na neke blokade, da i gradonačelnik sam izađe na te blokade. Nama to ništa nije novo i ništa nije iznenađujuće", kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Proizvodnja pod vedrim nebom bez koje ne može da se opstane je i najizazovnija. Poljoprivrednici uvijek u niskom startu da traže ono što im treba kako bi radili, ali i zaradili. Ove godine očekuju pozitivne odgovore na svoje zahtjeve.
"Da smo tražili da Agrarni budžet bude veći, da bude 5 miliona, to su veća sredstva, ali i budžet grada je daleko veći u odnosu na neki prethodni period, mislim da je ključno da se ukinu ti limiti i da se izdaju rješenja po principu Ministarstva poljoprivrede", kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Ministarstvo poljoprivrede prije dva dana isplatilo je podsticaje za uljanu repicu i povrće, dinamika isplate podsticaja ide normalnim tokom, do kraja marta postoje obećanja za podsticaje za druge grane. U momentu kada su u poljoprivredi potrebna najveća ulaganja, imati sigurnost da imate sredstva za ulaganje je itekako važna, kažu poljoprivrednici..
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
47 min0
Banja Luka
51 min0
Republika Srpska
57 min3
Gradovi i opštine
44 min0
Gradovi i opštine
44 min0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu