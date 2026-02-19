Logo
Trebinjci ljuti: Cijene i potražnja nekretnina rastu, a stanovi prazni

Autor:

Bojan Nosović

19.02.2026

19:25

Требињци љути: Цијене и потражња некретнина расту, а станови празни
Foto: ATV

Ne pada cijena kvadrata stana u Trebinju, ne pada ni potražnja, raste gradnja ali i ljutnja Trebinjaca. Cijena ide od 3.500 do 5.000 maraka, zato je logično pitati.

"N: Ko može u Trebinju kupiti stan? Političari, bogataši i ovi koji rade vani, domaći ni govora. N: Kako vi to komentarišete, šta mislite šta je razlog, ide preko 4.000? Kako komentarišem, pranje pare, znači nelegalno stečen novac ubacuje se u legalne tokove a to se radi preko građevinske mafije", "Mislim da je za lokalno stanovništvo to previše, 90% stanova je kupila dijaspora i ljudi sa strane, ne znam gdje ovo sve vodi", "Ipak je Trebinje Trebinje, mislim da je ovdje najljepše. N: A ta cijena od 4.000? Nadaćemo se da bude niža", "Trebinje se širi u svim fazama od Grada Sunca prema Banjevcima, mogu pohvaliti vlast. N: Jesu li realne cijene? Ima za svačiji džep po nešto", kažu građani.

Najviše je kupaca sa debljim džepom. Da trebinjske stanove kupuju ljudi sa strane najbolje se vidi po mraku jer svjetla ostaju ugašena. I agenti kažu da pretežno sarađuju sa dijasporom.

"Naši ljudi koji su vezani ili su čuli za Trebinje. Zadnjih desetak godina Trebinje se razvija u turizmu tako da je interesantno ljudima da investiraju ovdje, da li da se vrate da žive, zbog blizine mora i tako nekih stvari", kaže Mirko Stanković, agent za nekretnine u Trebinju.

I kvadrat u starogradnji ide do 3.000 maraka. Stanovi se prodaju još dok su samo na papiru.

"Najviše se traže manji stanovi, garsonjere, jednosobni gdje je i najniža cijena pa je najpristupačnija za te potencijalne kupce", kaže Stanković.

Trebinjcima je Trebinje skupo, zato su neki digli sidra. Profitira Bileća, tamo se pravi jedna zgrada, potražnja je velika.

"Oko 50 stanova je već prodato, zgrada broji 60 a ovih desetak stanova mislim da su već rezervisani. 2.550 maraka sa PDV-om čini mi se da je vrijednost stana. Kupci su sa raznih strana, čak ih ima iz Trebinja", kaže Miodrag Parežanin, načelnik Opštine Bileća.

Interesovanje Trebinjaca je veliko a već odavno je veliki broj Gačana obezbijedio nekretninu u Bileći. Zbog svega toga će u ovoj opštini nići još nekoliko zgrada kaže nam načelnik. Plan je da zgrada nikne i u Ljubinju, stanovi se brzo prodaju i u Nevesinju gdje je kvadrat u novogradnji oko 2.200 maraka.

nekretnine

Trebinje

