Logo
Large banner

U podne protest radnika Stomatološkog fakulteta ispred kantonalne Vlade u Sarajevu

19.02.2026

09:12

Komentari:

0
Сарајево
Foto: ATV

Radnici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu održaće protest ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, jer im nije isplaćena januarska plata i zbog, kako su naveli, brojnih problema.

Početak protesta zakazan je za 12.00 časova.

трамвај Сарајево

Hronika

Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

Radnici Stomatološkog fakulteta ispred zgrade ove visokoškolske ustanove od prošle sedmice organizuju štrajk upozorenja u vrijeme pauze /od 10.00 do 10.30 časova/ kako bi ukazali na probleme koji su nastali nakon statusne promjene.

Problemi su počeli kada je Skupština Kantona Sarajevo prije dvije godine dala saglasnost Univerzitetu u Sarajevu o odvajanju Stomatološkog fakulteta na dva člana - UNSA - Stomatološki fakultet i UNSA - Stomatološki klinički centar.

Od kada su novi članovi UNSA upisani u sudski registar u oktobru prošle godine, radnici nemaju ugovore o radu, a posljedica toga su izostanak plate i radno-pravna nesigurnost zaposlenih.

Кошуља

Stil

Košulja sa otiskom pegle košta skoro 1.000 evra: Ljudi bijesni zbog najnovijeg trenda

Senad Sadiković, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo koji organizuje današnji štrajk, rekao je da je Rektorat tražio da Stomatološki fakultet dostavi potrebnu dokumentaciju kako bi rektor tražio od kantonalne Vlade dozvolu da može prebaciti novac sa jednog računa da bi radnici dobili plate.

Federalni mediji prenose da je on naveo da to mora odobriti kantonalna Vlada i najavio da će tražiti sazivanje njene telefonske sjednice da bi ovaj problem bio riješen.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

Hronika

Tragedija u Prijedoru: Vozač poginuo u direktnom sudaru s kamionom

1 h

0
Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

Svijet

Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

1 h

0
Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Savjeti

Najbolji sprej za uništavanje korova: Napravite ga od ova tri sastojka iz kuhinje

1 h

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Hronika

Policija u prostorijama Ministarstva i GRAS-a: Izuzima se dokumentacija

1 h

0

Više iz rubrike

У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

Gradovi i opštine

U Sarajevu završeni protesti, nastavak u subotu

18 h

0
Инцидент током протеста у Сарајеву

Gradovi i opštine

Incident tokom protesta u Sarajevu: Automobilom krenuo na demonstrante, policija mu pronašla drogu

20 h

0
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Gradovi i opštine

Šesti dan protesta zbog tramvajske nesreće: Najavljen i plenum građana

21 h

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Gradovi i opštine

Banjaluka opet najzagađeniji grad

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

10

14

Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

10

09

Više nije bolje: Koliko novca treba imati na tekućem računu

10

06

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

10

01

Gorio pogon peleta u Novom Gradu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner