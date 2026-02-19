U podne protest radnika Stomatološkog fakulteta ispred kantonalne Vlade u Sarajevu

Radnici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu održaće protest ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, jer im nije isplaćena januarska plata i zbog, kako su naveli, brojnih problema.

Početak protesta zakazan je za 12.00 časova.

Hronika Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

Radnici Stomatološkog fakulteta ispred zgrade ove visokoškolske ustanove od prošle sedmice organizuju štrajk upozorenja u vrijeme pauze /od 10.00 do 10.30 časova/ kako bi ukazali na probleme koji su nastali nakon statusne promjene.

Problemi su počeli kada je Skupština Kantona Sarajevo prije dvije godine dala saglasnost Univerzitetu u Sarajevu o odvajanju Stomatološkog fakulteta na dva člana - UNSA - Stomatološki fakultet i UNSA - Stomatološki klinički centar.

Od kada su novi članovi UNSA upisani u sudski registar u oktobru prošle godine, radnici nemaju ugovore o radu, a posljedica toga su izostanak plate i radno-pravna nesigurnost zaposlenih.

Stil Košulja sa otiskom pegle košta skoro 1.000 evra: Ljudi bijesni zbog najnovijeg trenda

Senad Sadiković, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo koji organizuje današnji štrajk, rekao je da je Rektorat tražio da Stomatološki fakultet dostavi potrebnu dokumentaciju kako bi rektor tražio od kantonalne Vlade dozvolu da može prebaciti novac sa jednog računa da bi radnici dobili plate.

Federalni mediji prenose da je on naveo da to mora odobriti kantonalna Vlada i najavio da će tražiti sazivanje njene telefonske sjednice da bi ovaj problem bio riješen.